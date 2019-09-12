Украинская актриса дебютировала на подиуме New York Fashion Week на показах сразу трех дизайнеров

Украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week, которая проходит прямо в эти дни. Отметим, что с 31 августа по 4 сентября в Киеве проходила неделя моды - Ukrainian Fashion Week весна-лето 2020! В этом году, помимо 45-ти шоу и презентаций с участием 64-х брендов, гостей ждут 5 специальных проектов, 6 лекций и масса интересных локаций.

Несколько лет назад актриса стала лицом коллекции популярного украинского дизайнера Андре Тана, но ее дебют в качестве модели состоялся только сейчас, в рамках NYFW.

В Нью-Йорк Анна прилетела по специальному приглашению компании Nolcha – одного из организаторов fashion-шоу и показов в рамках нью-йоркской недели моды. В конце прошлого года во время съемок фильма в Лос-Анджелесе, который скоро выйдет в прокат, Анну заметили продюсеры компании и уже тогда заинтересовались ею, как моделью.

Анна Буткевич во время Недели моды в Нью-Йорке (фото: пресс-служба актрисы)

На подиуме в Нью-Йорке актриса продемонстрировала три концептуальные street-style look-а из коллекций сезона SS'20.

"Дефилировать по подиуму оказалось достаточно сложной, но очень интересной работой, – делится Анна. – На протяжении двух недель до показа я ежедневно готовилась, "училась ходить", по несколько часов занималась с тренером. 42 часа я оттачивала правильную осанку, темп ходьбы и дыхание! Мне кажется, теперь о модельной походке я знаю все. Но я не остановилась на этом, и к дефиле я отнеслась, как к новой роли. А то, что роль была без слов, стало самым интересным. Ведь настроение своих образов и коллекции в целом нужно было передать и показать невербально: с помощью походки, движений, выражения глаз. Невероятный экспириенс! Теперь я видела NYFW не только со зрительного зала, но и с подиума. И это не менее захватывающе, поверьте!", - делится эмоциями и новым опытом Анна Буткевич.

Напомним, ранее супермодель Алессандра Амбросио в купальнике и джинсах показала пикантный образ в духе Эмили Ратаковски.