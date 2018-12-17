Українка розповіла про закулісся конкурсу краси "Міс світу 2018"

Фото: Леоніла Гузь (instagram.com/leonila.guz)

За словами дівчини, там все було вирішено заздалегідь

Представниця України на престижному міжнародному конкурсі краси "Міс світу 2018" Леоніла Гузь, яка, на жаль, не зайняла там призове місце, відверто розповіла про закулісся заходу. За словами дівчини, ще за кілька днів було зрозуміло, хто стане переможцем, передає "КП в Україні".

Леоніла зазначила, що все було досить очевидно і майбутню победительную явно просували.

"Мексиканка була дуже активною, а ще учасниці з Індонезії і Таїланду. Навіть під час танців дівчат з цих країн ставили вперед. Це було так помітно. За два дні до фіналу я вже зрозуміла, хто стане переможницею "Міс світу". У багатьох учасниць були шикарні національні костюми. А у мексиканки — самий звичайний. У результаті її все одно взяли в наступний тур", — каже Гузь.

Фото: Леоніла Гузь (instagram.com/leonila.guz)

Українська красуня також розповіла про стосунки між учасницями. Як зізналася Леоніла, спочатку дівчата дружать, однак у фіналі напруга наростає.

"На початку всі дружать як сестри, а перед фіналом просто ненавидять один одного. Потім всі тільки й дивляться, у кого краще плаття. Думала, може мені в спортивному костюмі вийти, щоб на мене так не дивилися? Вони не вірили, що у мене все натуральне. Вони тебе зачіпають, мацають... Але все одно не вірять тобі", — зазначила Леоніла Гузь.

Фото: Леоніла Гузь (instagram.com/leonila.guz)

Нагадаємо, раніше в Китаї пройшов щорічний конкурс краси, на якому визначили найкрасивішу дівчину світу. Титул "Міс Світу 2018" отримала мексиканка Ванесса де Леон. Зазначимо, що в цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу.

Зазначимо,що українка в білосніжній сукні вразила своєю красою на "Міс світу 2018".

Ми також писали про те, що 17 грудня в Бангкоку завершився 67-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". Конкурс краси, де за титул найкрасивішої вперше боролася дівчина-трансгендер, виграла 24-річна представниця Філіппін, Катріона Грей.

Відео: РБК-Україна