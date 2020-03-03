Важкий люкс: Кайлі Дженнер з дворічною донькою в однакових вбраннях від Dior зворушила фанів

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зіркова мама для своєї спадкоємиці обирає тільки найкраще

Кайлі Дженнер, незважаючи на всю свою зовнішню "гламурність" встигла зарекомендувати себе, як дуже любляча дружина і мама. 22-річна модель і бізнес-леді дуже часто публікує милі фото і відео зі своєю дочкою Стормі. Кайлі заради доньки готова на все і нічого для неї не шкодує. Дівчинка, незважаючи на ще зовсім юний вік, може похвалитися гардеробом топ-моделі. У Стормі є вбрання від провідних світових брендів за чималі гроші. Що вже поробиш, коли твоя мама — визнана модниця і красуня "важкого люкса"?!

Як відомо, зараз Кайлі з донькою і в компанії своїх подруг проводить відпустку на Багамах. Сама юна мільярдерка за версією Forbes, як зазвичай, розщедрилася на найвишуканіші курорти та вбрання. Красуня не забуває щодня засипати багатомільйонну армію фоловерів (а це 164 млн підписників) соковитими знімками в купальниках і стильних вбраннях. Ще одна головна героїня її постів — малятко Стормі.

Кайлі Дженнер з донькою Стормі на Багамах (фото: instagram.com/kyliejenner)

Особливо зірковій матусі сподобалась ідея family look. У всесвітньо відомих брендів Кайлі замовляє дорогі вбрання собі і дочці. І з задоволенням потім позує з нею в однакових аутфітах.

Для чергової "заморської прогулянки" на Багамах Кайлі і Стормі вибрали плаття від французького Будинку моди Christian Dior. На мамі з донькою красуються обтягуючі міні-сукні ніжного біло-рожевого забарвлення, декоровані символікою бренду. Для себе зіркова матуся вибрала більш пікантне вбрання — сукня з глибоким декольте, розрізом і оголеними плечима. Наряд ідеально підкреслив пишні форми своєї власниці. На додаток пляжного луку йде також м'яка сумочка на плече — також від Dior. Голову моделі прикриває солом'яний капелюшок з білою стрічкою. А ось волосся Кайлі розпустила.

Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Спадкоємиця знаменитої бізнес-леді також у короткій сукні з бретельками-бантиками. На ніжках — зручні сандалі в тон сукні. В руках — улюблена лялька. Дівчинка з двома кумедними хвостиками зосереджено дивиться в камеру. До речі, зіркова мама навіть про аксесуари для дочки подбала, надівши їй на руку золотий браслет.

"Сподіваюся, вона захоче буде схожою на мене завжди", — підписала фото з донькою Кайлі.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Звичайно ж, на цьому образи зоряної мами не закінчилися. Увечері бізнес-леді показала інший свій спокусливий образ. Тільки на цей раз Дженнер позує вже без доньки.

На Кайлі — коротка оксамитова сукня від Chanel. Сукня екстремально облягає форми моделі. Свій літній аутфіт Дженнер доповнила також сумочкою з нової колекції Chanel. Грайливий аксесуар оформлений у формі молочного пакета з тисненим логотипом і на золотому ланцюжку. Довершують образ сонцезахисні окуляри з рожевим склом, золоті підвіски та "розсип" золотих браслетів.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер опублікувала зворушливі фото з коханою людиною.