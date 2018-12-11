Меган Маркл показала кругленький животик на церемонії The Fashion Awards 2018

Відео: пряма трансляція з червоної доріжки The Fashion Awards 2018 (YouTube/British Fashion Council)

У понеділок, 10 грудня в Лондоні пройшла церемонія вручення знаменитої британської премії The Fashion Awards 2018. Багато хто з знаменитостей з'являлися на червоній доріжці захода, повідомляється на офіційному сайті премії.

Так, серед гостей були помічені Девід Бекхем з дружиною, дизайнером Вікторією Бекхем, Сінді Кроуфорд з сім'єю, Лана Дель Рей, Розамунд Пайк, Кендалл Дженнер, Пенелопа Круз. Але великою несподіванкою для всіх присутніх на церемонії нагородження The Fashion Awards 2018 в Albert Hall стала можливість побачити королівську особу - дружину принца Гаррі - Меган Маркл.

Вагітна герцогиня Сассекська прийшла на премію у вузькій довгій чорній сукні від Givenchy. Зазначимо, що в цьому вбранні видно пребагато кругленький животик Маркл.

На церемонії у дружини принца Гаррі випала почесна місія - вона вручала нагороду дизайнеру Клер Уейт Келлер, яка є креативним директором будинку Givenchy і творцем весільного плаття герцогині.

Фото: Меган Маркл вручає статуетку Клер Уейт Келлер (instagram.com/instylemagazine)

Пропонуємо вам переглянути фото із зіркової червоної доріжки The Fashion Awards 2018.

Фото: fashionawards.com

Раніше Меган Маркл з'явилася на благодійному концерті Royal Variety Performance в театрі Палладіум в Лондоні, який щорічно проходить під патронатом королеви.

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