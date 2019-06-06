"Ціную свободу": Джамала розповіла, якому одягу віддає перевагу

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що частіше вибирає вбрання від українських дизайнерів

Джамала відома своїм елегантним і жіночним і при цьому дещо стриманим стилем - співачка ніколи не виходить у світ у занадто відвертому вбранні. При цьому її образи зовсім не нудні або старомодні - їй вдається відмінно поєднати трендовість з деякою простотою в стилі. На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, чим вона керується, коли підбирає собі образи.

За словами співачки, вона цінує зручність в одязі, а також віддає перевагу українським дизайнерам.

"Чим я керуюсь при виборі свого образу? Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. Мені подобається те, що вони роблять, як розвиваються. І коли за кордоном мене запитують, хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер", - поділилася Джамала.

Виконавиця також опублковала фото, на якому вона зображена в стильній червоній блузі і з гарним намистом на шиї. Відзначимо, що це один з її образів у новому кліпі на пісню Solo.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери артистки поспішили залишити захоплені коментарі, назвавши її іконою стилю.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

"Яка яскрава!!"

"Цей образ"

"Вам дуже личить - мабудь гарну музику слухаэте!"

"Красуня"

"Lady in red"

"Нереально красива"

"вами Завжди захоплювалася в цьому плані - ви підтримуєте наших дизайнерів. Це дорогого коштує"

"яка Красива)))"

"Ви - ікона стилю, були, є, і будете"

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, стильна Джамала викликала ажіотаж у мережі появою в популярному шоу "Хто зверху?"

Раніше Джамала заінтригувала хвилюючим заявою. Співачка закликала кожного "шукати своє літо" - своє натхнення.

До речі, зіркові тренери Джамала і Надя Дорофєєва підкорили образами на "Голос. Діти".