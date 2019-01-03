"Цариця": Джамала захопила мережу незвичайним образом у народному стилі

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала готує черговий музичний сюрприз своїм шанувальникам

Джамала, яка раніше привітала українців відомою різдвяною піснею, і не думає зупинятися, продовжуючи працювати навіть у новорічні свята. Співачка тримає інтригу і не розкриває подробиць, але судячи за фото і відео на її instagram-сторінці, Джамала готує новий кліп.

Цікаво, що багато знімків українська виконавиця супроводжує хештегом #коляда. Із-за чого багато фанатів зробили висновок, що Джамала готує сучасну пісню-колядку, яку презентує вже на різдво — 7 січня. Чи це так, дізнаємося трохи пізніше.

А поки що Джамала радує шанувальників яскравими образами зі зйомок нової відеороботи. У соцмережах виконавиця опублікувала знімок, на якому позує в дуже незвичайному вбранні в українському народному стилі. Оксамитовий халат-жупан, розшитий золотими нитками і декорований хутряним коміром. Під каптаном — розшита сорочка.

"Ви любите одягатися в різні костюми?" — уточнила у своїх шанувальників співачка.

Ошатна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка уточнила, що дуже любить різні костюмовані переодягання.

"Завжди так цікаво, нескінченне дитинство. На сам Новий рік я була просто дружиною, мамою, донькою, зате для зйомок нового відео приміряла образ принцеси", — уточнила співачка.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її перевтілення.

"Цариця", — захоплюється duke_swinsky.

"Образ не сплячої красуні", — посміхається lzgrs14.

"Краса то яка!" — підтримує melnik7705.

Відео бекстейджа підготовки нового відео Джамали

До речі до цього Джамала пояснила, як залишилася без символу Нового року.

Нагадаємо, раніше Джамала вперше показала обличчя сина. Співачка зворушливо зазначила, що її синок Емір, якому в грудні виповнилося 9 місяців, вже відгукується на своє ім'я.

Відео: РБК-Україна