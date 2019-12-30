Трусики-джинсы и ресницы в носу: топ-10 странных и нелепых модных трендов 2019 года

Остались считанные часы до завершения 2019 года. Самое время для подведения итогов. Редакция LITE определила топ-10 наиболее странных (а порой и бестолковых) трендов уходящего года. Надеемся, модницы сделают выводы и не будут повторять ошибки в новом году.

Трусики-джинсы

Photo: Luca Tombolini / Indigital.tv

После показа новой коллекции сезона весна-лето 2019 от французского бренда Y/Projec соцсети “сошли с ума”. Дизайнеры бренда смело могли бы выпустить на подиум лишь одну модель — успех все равно был бы гарантирован! Внимание модных СМИ привлек необычный элемент гардероба — завышенные трусики из денима. И нет, это не новомодные шорты. В Y/Projec подчеркивают — на подиуме показан элемент женского белья.

Встревоженная редакция американского VOGUE даже обратилась за комментарием к гинекологу. Эксперт категоричен: с трусиками от Y/Projec вам однозначно понадобиться еще одна пара стрингов.

Кстати, необычные “джинсы” назвали “Janties” — сочетание двух слов Jeans panties (джинсовые трусики). Хотя пользователи сети придумали им другое название — Jean Diaper (джинсовые подгузники).

Ах да, их стоимость составляет $315!

Crocs and socks / Кроксы с носками

А ведь и правда, искренне удивляет, откуда вообще пришла такая мода и, главное, зачем? Поразительно, но “кроксы” с носками были популярны еще в 2018 году, каким-то чудо-образом перекочевав в 2019-й. Более того, бренд Crocs для особенных ценителей создал обувь с уже “встроенным” носком. Готовы узнать стоимость? — $600 за пару!

Надеемся, до 2020-го этот тренд не доживет!

Козья обувь

Коди Ферн на красной дорожке “Золотого глобуса” (фото: instagram.com/codyfern)

Ботинки Maison Margiela

Январь 2019. На ежегодной церемонии “Золотой глобус” австралийский актер Коди Ферн ступил на красную ковровую дорожку… Модные мир всколыхнул новый тренд!

Fashion-СМИ загудели, обсуждая обувь Коди Ферна — черные ботинки с раздвоенным носком от французского бренда Maison Margiela из коллекции осень-зима 2019. Дизайнеры уверяют, что в оригинальных ботинках за €549 очень даже удобно. Только попробуй! И модницы поддались экстравагантной уловке, соревнуясь, кто же наиболее оригинально и уместно сочетает “козьи ботинки” в образе.

Крошечные сумочки

Фото: instagram.com/jacquemus

Очень милый и очень непрактичный тренд, заданный в начале года французским брендом JACQUEMUS. Всемирно известные модели, актрисы, блогеры просто помешались на крошечных сумочках, в которых можно поместить разве что беспроводные наушники. При этом сложно определиться, что потрясает больше — размер или все же стоимость аксессуара — $500.

Однако всех конкурентов “перескакал” дом моды Valentino. На красной дорожке American Music Awards 2019 певица Lizzo появилась с сумочкой “VSLING toy bag”.

Миниатюрная сумка Valentino ограниченной серии, сделанная в сотрудничестве с магазином Obvious Plant, была единственной в своем роде. А после появления ее в пальцах Lizzo аксессуар вызвал такой ажиотаж, что было принято решение продать его через аукцион! Крошку продали за $670.

Балетки с огромным бантом

Фото: instagram.com/maison_kimhekim

Один из очаровательных микро-трендов 2019 года — бантики: в волосах, на платьях, брюках… И пока одни аксессуары маниакально уменьшаются в размерах, другие — выходят за рамки “дозволенного”. Абсолютным королем огромных бантов стал корейский бренд Maison Kimhekim, который выпустил серию балеток “Monroe ballerine”. Кстати, стоимость столь оригинальных балеток на официальном сайте бренда составляет (готовы?) €2,250!

Прозрачные брюки… обувь сюда же

Прозрачный наряд от Pretty Little Thing

Моду на прозрачные вещи можно назвать провальной в 2019 году. В особенном почете были силиконовые туфли от Balmain. И если с прозрачной обувью еще можно смириться, то прозрачные штаны заставляют испытать терпение.

Задумывается ли кто-то о практичности таких нарядов? Вряд ли. Главное — вызвать первоначальный интерес.

Справедливости ради следует заметить, что и прозрачная обувь на практике также несет мало эстетики. Придавленные пальцы и натоптыши на пятках — однозначно не “фешн”.

Многослойные образы

Гиперобъем и многослойность присутствовали в коллекциях ведущих брендов: Balenciaga, PRADA, Celine, Versace… даже Chanel изменили классике в пользу многослойных образов. И все же уместно такая “капуста из одежды” смотрелась исключительно на подиуме.

Маникюр с живыми муравьями

Летние тренды маникюра 2019 однозначно запомнятся самым странным и одновременно ужасающим экспериментом. Один из салонов красоты в Москве опубликовал видео, демонстрируя “экстра-новинку” — маникюр с живыми муравьями. В специальные пустоты помещали (пока еще) живых насекомых, после чего ноготь “запаивали”. Создавая таким образом тюрьму (по другому не назовешь) для бедных муравьев.

Подписчики салона пришли в ярость от такого эксперимента, призывая прекратить издевательства.

Волосы в носу

Фото: instagram.com/taytay_xx

Видео: instagram.com/beauty.slay.glow

Скорее, ресницы в носу… В общем, еще один бестолковый бьюти-тренд, который прижился благодаря своей странности. Как обычно, все началось с шутки, а переросло в стихийное бедствие. Сотни бьюти-блогеров наловчились приклеивать искусственные ресницы в ноздрях. Видео-инструкция также прилагается.

Тату из солнечных ожогов

Фото: instagram.com/gimba.oficial

Бьюти-тренд с узорными ожогами стал вирусным этим летом, несмотря на тысячи предостережений со стороны дерматологов и косметологов. Девушки по всему миру наносили на разные части тела трафареты, выходили на солнце без какой-либо защиты и ждали, когда на их коже появятся красные “татуировки”. Другой не менее странный (если не сказать по-другому) способ предполагал нанесение солнцезащитного крема вокруг определенного “дизайна” на вашей коже. Открытая часть будет обожжена и покраснеет, создавая эффект татуировки.

Стоит ли говорить, насколько такая “красота” может навредить вашему здоровью в будущем?!