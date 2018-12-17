Тренуємо хороший смак: три ознаки стильної жінки

Фото: Блейк Лайвлі (instagram.com/blakelively)

Стилю можна навчитися, головне не саботувати основні правила

Стильні жінки завжди виділяються в натовпі, вони не допускають промахів у своєму зовнішньому вигляді, і завжди є "модним" прикладом для оточуючих. Щоб стати іконою стилю знадобляться роки тренувань, проте, є кілька секретів, які можна використовувати прямо зараз і ловити на собі заздрісні погляди. Отже, що ж відрізняє стильну жінку:

1. Вона неметушлива

Стильна жінка завжди виглядає спокійною, розслабленою і впевненою. Поспіх і метушня — вороги шикарного образу і гарного настрою. Не може виглядати ідеально і відчувати себе чудово дівчина, яка галопом мчить по життю. Стильна жінка ніколи не купує речі наспіх, в періоди божевільних розпродажів, і зі спокійною душею може вийти з магазина без покупки.

Фото: Серед модних тенденцій обов'язково знайдеться та, що підходить саме вам (instagram.com/chiaraferragni)

2. Діє вибірково

Стильна жінка з великою обережністю впускає нові речі в свій гардероб. Вона спочатку повинна переконатися, що нова річ буде їй до лиця і добре поєднуватися з вже наявним одягом. Критично ставитися до своєї зовнішності, знає всі свої достоїнства і недоліки. Тому, будь сіро-буро-малиновий хоч тричі головним кольором цього сезону, якщо він не вигідно відтіняє її обличчя і його не можливо поєднувати з тим, що вже є гардеробі стильної жінки, вона ніколи не купить наряд такого кольору.

Фото: Знайти свою колірну палітру - вже половина успіху (instagram.com/_alena_alena_)

3. Тренує "цікавість"

Стильна жінка щиро цікавиться модою і відстежує загальносвітові фешн-тенденції (не всі застосовує, але стежить обов'язково). Її завдання — уважно придивлятися до б'юті-блогів і бути в курсі трендів і антитрендів.

Фото: Варто придивитися до світових модних тенденцій (instagram.com/nastiacranberry)

Лайфхак від LITE: Для того, щоб на початковому етапі полегшити собі завдання стати стильною, вам знадобиться: знайти серед відомих фешн-блогерів (можливо іноземних) дівчину схожого зросту, параметрів, віку і типажу з вашими, і підписатися на її блог. Вам залишиться лише підглядати як одягається ваш кумир і відшукувати схожі речі в магазинах.

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