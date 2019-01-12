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Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ

Lite » Мода 12.01.2019 - 13:07
Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка похвалилася костюмом в білизняному стилі

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка по праву вважається іконою стилю, показала ультрамодний образ, який стане трендом 2019 року. Співачка вибрала для створення образу масивні кросівки і шовковий білий костюм з чорними візерунками в білизняному стилі. Знімок опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

Артистка підписала знімок: "Я дуже щаслива сьогодні".

Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Для створення ідеального образу Надя Дорофєєва використовувала масивні кросівки з товстою підошвою, чорний топ і годинник. Основою образу став ультрамодний костюм в білизняному стилі зі "спокійним" принтом.

Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях до публікації фанати висловили захоплення зовнішнім виглядом артистки.

"Сама-сама", "Яка гарна, слів немає", "Гасіть пожежу, тут дуже жарко", "Щастя відчувається через екран", "Шикарний вид", "Богиня", "Дуже красива", — пишуть фанати.

Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ

Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ

Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ

Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образТренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що тепер з Надею Дорофєєвої може прогулятися кожен.

Раніше ми писали, що Дорофєєва з Дантесом вирушила в повітряну пригоду.

До речі, Дантес з Дорофєєвої захопили мережу своєю винахідливістю.

Відео: РБК-Україна

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