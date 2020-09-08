Тренч, клеш и грубые ботинки: Наталья Водянова показала, как носить трендовые вещи этой осени

Наталь Водянова – популярная модель, которая за годы карьеры научилась не только отлично демонстрировать вещи, но и виртуозно их сочетать. Сама 38-летняя красавица не раз признавалась, что стильные комбинации даются ей легко – все благодаря «наметанному» глазу. В сети Водянова по праву считается иконой стиля, за которой пристально следит армия фанатов. А потому многодетная мама всегда стремится порадовать толпу фанатов стильными образами и сочетаниями.

Наталья в новом стильном образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Несмотря на еще летнюю погоду, Наталья уже вовсю демонстрирует новинки из осенних коллекций. В этом сезоне в ее гардеробе появилось несколько трендовых вещей, которые она успела показать на своей странице в сети Instagram. Так, в выходные она примерила первый беспроигрышный аутфит. Наряд составили синие джинсы клеш с высокой посадкой и блуза с бантом на шее и рукавами-фонариками из бледно-розового атласа, которые дополнила ботинками на грубой подошве и очками в розовой оправе. Образ получился гармоничным и стильным, словно Наталья только сошла с подиума.

Наталья Водянова обожает красный (фото: instagram.com/natasupernova)

Второй она продемонстрировала всего пару часов назад. Водянова предпочла для деловой встречи классику осени – тренч, но только необычного бордово-красного цвета. К плащу вечно юная модель подобрала и трендовый аксессуар – защитную маску красного цвета в мелкий цветочек от своего любимого дизайнера и подруги Ульяны Сергеенко. К слову, у Натальи сразу несколько таких масок, но разных цветов – чтобы можно было чередовать с разными образами.