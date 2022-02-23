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Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

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Среда 23 февраля 2022 19:21
Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир Симон Порт Жакмюс и его знаковые вещи (фото: instagram.com/jacquemus; коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс в последние годы не дает фешн-сообществу расслабляться. С его легкой руки предметы "наивной" моды, как сам называет 32-летний мастер свои творения, стали востребованными у всех модниц планеты, несмотря на явную непрактичность. А показы и рекламные кампании – самыми оригинальными и впечатляющими.

Вспоминаем наиболее знаковые и популярные проявления Jacquemus.

Мини-сумка Le Chiquito

Симон Жакмюс создает вещи, которые влюбляют в первых мгновений. Причем порой достаточно трудно понять, что в них такого притягательного. К примеру, мини-сумка Le Chiquito, в которую достаточно сложно поместить даже телефон и которая стала первым сенсационным творением Симона. В 2019-м году благодаря этой малышке интерес к Jacquemus возрос на 131%. Сегодня бренд продолжает создавать новые оттенки и формы сумки, которые тут же раскупают.

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Самая узнаваемая вещь бренда (фото: instagram.com/jacquemus)

Пин-топ на одной застежке

Кардиган Jacquemus с одной застежкой, который едва прикрывает тело – вторая вещь, которую пользователи сети искали с особым рвением. Секси-топ стал вирусным в Indstagram и побил количество поисковых запросов. В первой версии 2020-го года он был совсем крошечным, а в новых коллекциях можно найти и более "скромные" модели.

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мирТот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Топы, которые стали вирусными в сети (фото: instagram.com/jacquemus)

Шляпа Le chapeau Bomba

С момента появления в коллекции 2018-го года гигантская соломенная шляпа Le Chapeau Bomba стала самым желанным аксессуаром всех модных девушек планеты. Но по-настоящему ее прославила датская модель Эмма Лет, которая выбрала головной убор для своей свадьбы.

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Шляпы, которые захотели все (фото: instagram.com/jacquemus)

Геометрические сандалии Les Rond Carré

Обувь – еще одна страсть Симона. Знаковой моделью дизайнера стали так называемые геометрические сандалии. Круг и квадрат украшают ремешки, а также прекрасно справляются с ролью каблука.

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Вдохновение дизайнер ищет в природе (фото: instagram.com/jacquemus)

Мини-шорты

Очередной безоговорочный тренд – хлопковые мини-шорты в рубчик, которые подтвердили вечный девиз дизайнера "все гениальное просто". Модель покорила мир в 2020-м году, и с тех пор сменила на посту вечно любимые всеми "велосипедки". Сегодня похожие шорты есть у всех брендов масс-маркет, что только подтверждает популярность самих Jacquemus.

Тот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мирТот самый Jacquemus: знаковые вещи и показы французского дизайнера, которые влюбили в себя мир

Сегодня похожая модель есть у всех масс-маркет-брендов (фото: instagram.com/jacquemus)

Продавец счастья

Jacquemus так ловко играют с формами и размерами, что каждая вещь бренда становится сенсацией. Но не менее креативно он подходит к представлению своих вещей миру. Первым вирусным показом дизайнера стало шоу, проведенное в лавандовом поле в 2019-м году, в честь 10-летия марки. Модели шли по ярко-розовой дорожке среди цветущей лаванды, и оторвать взгляд от этого действа было просто невозможно.

Пожалуй, более эстетично и необычно выглядел только показ самого Симона через год. Тогда он повторил свой трюк с природными элементами, пригласив всех на пшеничное поле, расположенное в часе езды от Парижа, для демонстрации коллекции L'Amour.

Отдельно стоит упомянуть рекламные кампании и акции Jacquemus, которые собирают репосты быстрее, чем успевают появиться в блоге бренда. К примеру, сумочки, приклеенные скотчем, наподобие банана Маурицио Каттелана, коллекцию, где главной моделью выступила бабушка дизайнера.

Или букеты, завернутые в ткань из коллекций Jacquemus, которые дизайнер стал продавать в разгар пандемии, когда магазины были закрыты… Сам Симон Жакмюс объясняет яркие жесты личной потребностью дарить людям искренние эмоции и счастье.

Когда люди спрашивают, как я вижу себя через десять лет, я отвечаю – счастливым. Хочется делать то, что будет дарить мне это чувство каждый день.

Моя миссия – быть голосом своего поколения, которое не только думает о будущем планеты, но и просто хочет быть счастливым. А счастье, как известно, не измеряется деньгами.

Ранее мы писали про новую коллекцию Jacquemus, которую презентовал рэпер Bad Bunny.

А также про скандал вокруг Jacquemus, который разгорелся прямо в День святого Валентина.

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