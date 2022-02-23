Той самий Jacquemus: знакові речі і покази французького дизайнера, які закохали в себе світ

Французький дизайнер Симон Порт Жакмюс в останні роки не дає фешн-спільноті розслаблятися. З його легкої руки предмети "наївної" моди, як сам називає 32-річний майстер свої творіння, стали затребуваними у всіх модниць планети, незважаючи на явну непрактичність. А покази і рекламні кампанії –найоригінальнішими і вражаючими.

Міні-сумка Le Chiquito

Симон Жакмюс створює речі, які закохують в перших миттєвостей. Причому часом досить важко зрозуміти, що в них такого привабливого. Наприклад, міні-сумка Le Chiquito, в яку досить складно помістити навіть телефон і яка стала першим сенсаційним творінням Симона. У 2019-му році завдяки цьому малятку інтерес до Jacquemus зріс на 131%. Сьогодні бренд продовжує створювати нові відтінки і форми сумки, які тут же розкуповують.

Найбільш впізнавана річ бренду (фото: instagram.com/jacquemus)

Пін-топ на одній застібці

Кардиган Jacquemus з однією застібкою, який ледь прикриває тіло – руга річ, яку користувачі мережі шукали з особливим завзяттям. Сексі-топ став вірусним в Indstagram і побив кількість пошукових запитів. У першій версії 2020-го року він був зовсім крихітним, а в нових колекціях можна знайти і більш "скромні" моделі.

Топи, які стали вірусними в мережі (фото: instagram.com/jacquemus)

Капелюх Le chapeau Bomba

З моменту появи в колекції 2018-го року гігантський солом'яний капелюх Le Chapeau Bomba став найбажанішим аксесуаром всіх модних дівчат планети. Але по-справжньому його прославила датська модель Емма Лет, яка вибрала головний убір для свого весілля.

Капелюхи, які захотіли всі (фото: instagram.com/jacquemus)

Геометричні сандалі Les Rond Carré

Взуття – ще одна пристрасть Симона. Знаковою моделлю дизайнера стали так звані геометричні сандалі. Коло і квадрат прикрашають ремінці, а також прекрасно справляються з роллю каблука.

Натхнення дизайнер шукає в природі (фото: instagram.com/jacquemus)

Міні-шорти

Черговий беззастережний тренд – бавовняні міні-шорти в рубчик, які підтвердили вічний девіз дизайнера "все геніальне просто". Модель підкорила світ в 2020-му році, і з тих пір змінила на посаді вічно улюблені всіма "велосипедки". Сьогодні схожі шорти є у всіх брендів мас-маркет, що тільки підтверджує популярність самих Jacquemus.

Сьогодні схожа модель є у всіх мас-маркет-брендів (фото: instagram.com/jacquemus)

Продавець щастя

Jacquemus так спритно грають з формами і розмірами, що кожна річ бренду стає сенсацією. Але не менш креативно він підходить до представлення своїх речей світу. Першим вірусним показом дизайнера стало шоу, проведене в лавандовому полі в 2019-му році, на честь 10-річчя марки. Моделі йшли по яскраво-рожевій доріжці серед квітучої лаванди, і відірвати погляд від цього дійства було просто неможливо.

Мабуть, більш естетично і незвично виглядав тільки показ самого Симона через рік. Тоді він повторив свій трюк з природними елементами, запросивши всіх на пшеничне поле, розташоване в годині їзди від Парижа, для демонстрації колекції L'amour.

Окремо варто згадати рекламні кампанії та акції Jacquemus, які збирають репости швидше, ніж встигають з'явитися в блозі бренду. Наприклад, сумочки, приклеєні скотчем, на зразок банана Мауріціо Каттелана, колекцію, де головною моделлю виступила бабуся дизайнера.

Або ж букети, загорнуті в тканину з колекцій Jacquemus, які дизайнер став продавати в розпал пандемії, коли магазини були закриті... Сам Симон Жакмюс пояснює яскраві жести особистою потребою дарувати людям щирі емоції і щастя.