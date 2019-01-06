Топ-7 дивних трендів 2019 року, які повернулися з минулого

Ілюстративне фото: (instagram.com/prada)

Найнесподіваніший тренд — джинси з ультранизькою посадкою

Мода циклічна, тому нове – добре забуте старе. Однак щоб бути в тренді, важливо передбачити, які модні тенденції минулих часів знову повернутися в наш гардероб. LITE проаналізував свіжі колекції провідних дизайнерів і зібрав топ-7 неоднозначних трендів 2019 року.

В гонитві за модою повертаються не тільки елегантність і легкість, але і невелика дещиця божевільних поєднань. Приміром, світ знову підкорює взуття з квадратним носком і, так, паєтки!

В'єтнамки

Шльопанці і босоніжки через палець були модними в 90-х. Особливо в цей час популярними були моделі kitten heels, які вирізнялися високою платформою або плоскою підошвою. Сьогодні актуальні всі найбожевільніші варіанти (навіть зі скотчем), але найбільш трендовий все ж на низькому ходу. Представляючи свої колекції весна-літо 2019 їх продемонстрували Michael Kors, Molly Goddard і The Row.

В'єтнамки Michael Kors (фото: michael kors.global)

Штани карго

Карго входять в моду швидше, як зручна річ, ніж естетична. Пояснюється це тим, що чим менше сумочка, тим більше необхідність в кишенях. Свої версії цих штанів продемонстрували Valentino, Prada і Fendi. Але першими за їх відродження взявся бренд Off-white. Серед шанувальників карго: Ріанна, Емілі Ратаковськи і Кріссі Тайген.

Джіджі Хадід у штанях карго (фото: instagram.com/gigihadid)

Ридикюль

В тему про необхідність штанів карго — мода на маленькі сумочки і ридикюлі. В цьому році наймоднішим буде елегантний ридикюль з чітко окресленою формою. Він призначений для носіння в руці. Ідеальну модель створив бренд Marc Jacobs.

Ридикюсь Marc Jacobs (фото: marcjacobs.com)

Бриджі

У минулому сезоні перше місце в списку трендів по праву належить велосипедкам. А ось в цьому році пальма першості дістанеться вільним шортам трохи вище коліна. Моду на них повернули Chanel, burberry, Prada і Rejina Pyo.

Бриджі Prada з колекції весна-літо 2019 (фото: instagram.com/prada)

Паєтки

Так-так, паєтки, які вийшли з моди в 2011 році знову набирають популярність. Сукні, жакети, верхній одяг, декор сумок і багато інші предмети моди активно виготовляються з використанням паєток.

Джіджі Хадід в одязі з паєтками (фото: instagram.com/gigihadid)

Штані з ультранизькою посадкою

Ця річ стала знаковою в 2000-х завдяки Брітні Спірс, Шакірі і Spice Girls. На весняно-літні тижні моди брюки з низькою посадкою продемонстрували в своїх колекціях Versace і Alexander McQueen, а в повсякденному житті їх активно носять Белла і Джіджі Хадід.

Брюки з ультранизькою посадкою (фото: instagram.com/unanormaydosjean)

Квадратний ніс

Слідом за масивними кросівками, дизайнери почали створювати й інше взуття в такій стилістиці. В цьому році квадратний носок можна буде побачити на черевиках, босоніжках і закритих туфлях.

Взуття з квадратним носком (фото: instagram.com/rejinapyo)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про маски для обличчя після свят.

Раніше повідомлялося, що жінки з усього світу приєднуються до незвичайного тренду.

Відео: РБК-Україна