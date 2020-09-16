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Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Автор: Марина Настевич

Стилист рассказала, какие вещи будут популярны в этом сезоне

С окончанием лета и приходом прохладной погоды возникает необходимость сменить свои легкие и воздушные наряды на более согревающие, но уж точно не менее эффектные. Если следите за модными тенденциями и хотите быть самой стильной, обратите внимание на свежие тренды. Стилист Ксения Господинова рассказала, что стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.

Осенние тренды 2020:

Бахрома.

Бахрому больше не ассоциируют со стилем вестерн, теперь ею украшают буквально все: от длинных вечерних платьев до сумок и обуви.



Бомберы.

Вернулись к нам в этом сезон. Можно под каблук или кроссовки. Нюдовые, яркие или в клетку.



Корсеты.

Нескромный и дерзкий корсет смотрится свежо и актуально.


Колорблок.

Он поможет добавить образу яркости и грамотно расставить акценты, главное — выверено и логично сочетать не более трёх-четырёх оттенков.



Кожа.

Простой вариант всегда оставаться в тренде – использовать в образах черную кожу. А если хотите поэкспериментировать — для вас в этом сезоне кожа всех цветов.



Жилеты.

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100% тренд этой осени. Носим поверх футболок, рубах, платьев. Можно экспериментировать с цветными или собирать монохромные образы.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

Ранее стилист Катрин Дойл поделилась, как собрать дорогой гардероб в масс-маркете.

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