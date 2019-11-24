Тина Кароль соблазняет стройными ножками в наряде с экстремальным разрезом

Тина Кароль – ода из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Певица с удовольствием носит наряды как от всемирно известных брендов, причем является амбассадором одного из них, так и блистает в творениях украинских дизайнеров. Ее выходы в свет всегда вызывают бурные обсуждения в сети. Например, недавно она появилась на модном столичном мероприятии в эффектном белом платье от Louis Vuitton и не одна, а в мужской компании. На свежих снимках в "сториз" instagram Тина показала несколько запоминающихся образов в не менее привлекательных нарядах.

Тина Кароль позирует в платье нежного серо-голубого оттенка от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko. К слову, в гардеробе украинской поп-дивы немало нарядов от Кати Сильченко.

В этот раз певица остановила свой выбор на оригинальной юбке с высоким разрезом посредине и необычно оформленным тканевым поясом-завязкой на талии. Она довершила лук тонкой водолазкой с эффектной небольшой драпировкой в области декольте. Ансамбль повторял волнующие изгибы певицы и идеально подчеркнул ее достоинства.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина дополнила нежный образ босоножками нежно-кораллового оттенка на тонкой шпильке и с аккуратным ремешком вокруг щиколотки. Артистка позирует на балконе и лучезарно улыбается в камеру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Следует сказать, что именно в таком образе Тина появились перед поклонниками в новом клипе на песню "Иди на жизнь". Это лишь один из эффектных луков, которые можно увидеть в новой видеоработе исполнительницы.

Видео: Youtube/Тина Кароль

Звезда поделилась трепетным снимком с маленькой главной героиней нового клипа. Певица присела и обняла белокурую малышку, держа ее за руку.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина опубликовала атмосферные фото, сделанные на пляже в США в компании все той же очаровательной девочки. На снимках певица позирует в невесомом прозрачном платье от австралийского бренда Zimmermann. Дополнением к наряду стал декоративный кружевной зонт.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль раззадорила сеть фото лишь в одних длинных перчатках.