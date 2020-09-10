ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Для теплих деньків: Кайлі Дженнер демонструє стильний образ в модних відтінках осені

Четвер 10 вересня 2020 19:20
Для теплих деньків: Кайлі Дженнер демонструє стильний образ в модних відтінках осені
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Беремо приклад!

Кайлі Дженнер показала черговий образ, який складається суцільно зі стильних новинок осені. Дівчина приміряла спортивного крою, білі штани (як і раніше одна з найактуальніших моделей), які одягла з рожевим топом без бретелей з яскравим принтом. Білі кеди на масивній підошві, рожева панама і крихітна сумочка в такому ж відтінку стали гармонійним доповненням до аутфіту.

З аксесуарів 23-річна бізнесвумен вибрала кілька браслетів, годинники, золоті сережки, каблучку у вигляді її дати народження і ланцюжок. Щоб посилити «ляльковий» ефект, вона позує в машині з рожевими сидіннями. Окремої уваги заслуговує і манікюр дівчини. Цього разу вона вибрала яскраий варіант френча в двох відтінках: ліва рука виконана в помаранчевому кольорі, права – в зеленому.

Для теплих деньків: Кайлі Дженнер демонструє стильний образ в модних відтінках осеніДля теплих деньків: Кайлі Дженнер демонструє стильний образ в модних відтінках осені

Кайлі Дженне в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Це все для мене», – написала Кайлі під серією знімків. Мережа у відповідь почала писати свою думку про новий лук зірки. «Це дуже мило», «Вау, завжди перша», «Ти виглядаєш чарівно», «Я закоханий у це»...

Для теплих деньків: Кайлі Дженнер демонструє стильний образ в модних відтінках осеніКайлі обожнює яскраві деталі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, рожевий відтінок – один з найулюбленіших у Кайлі. Вона намагається максимально оточити себе рожевими речами, що стосується не лише одягу, а й предметів інтер'єру. Так, її офіс славиться тим, що нагадує ляльковий будиночок через численні рожеві речі. А ось вдома вона віддає перевагу класиці і стриманим тонам.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мода Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся