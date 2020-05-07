Стильный образ на каждый день: Синди Кроуфорд показала, с чем носить классические джинсы

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Звезда учит стильным сочетаниям

Синди Кроуфорд – одна из самых стильных знаменитостей, которая часто показывает необычные аутфиты на своей странице. В этот раз звезда продемонстрировала образ комфортный и яркий – он отлично подойдет для прогулок летним днем, так что берем на вооружение!

Синди выбрала для основы образа классические голубые джинсы и дополнила их тонким белым свитером с длинными рукавами. Яркая изюминка образа – трехцветный шарф, торый она свободно обмотала вокруг шеи. Из аксессуаров культовая модель предпочла тонкую цепочку с подвеской и солнцезащитные очки.

Синди в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

На фото Синди позирует, сидя на диване, и глядя в сторону. «Малышка в голубых джинсах», – написала модель. Поклонники оценили фото звезды в более 50 000 лайков и оставили массу приятных комментариев.

Также на днях Синди рассказала, как ухаживает за своей кожей. 54-летняя звезда опубликовала фото в полотенце, которое говорит о том, что она только вышла из душа. На лицо она наносит маску с эффектом глубоко очищения. Еще один секрет неувядающей красавицы, которым она поделилась со своими подписчиками ранее – сауна.

По словам Синди, ее она оборудовала прямо у себя дома, так как ничто так не освежает кожу. После процедуры она чувствует себя помолодевшей. И выглядит, нужно, признать, соответствующе. А если учесть, что процедуры она любит дополнять правильным питанием и регулярными физическими нагрузками, становится понятно, как культовой модели 90-х удается выглядеть порой не хуже более молодых коллег.

Синди обожает маски (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, своими тренировками Синди также начала делиться. Причем она использует давно проверенные упражнения со своих фитнес-занятий. По словам Синди, она намерена выкладывать их в сеть и дальше. Так то следим за обновлениями Кроуфорд!