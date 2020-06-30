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Стильно и комфортно: Изабель Гулар похвасталась спортивным телом в трендовом летнем наряде

Lite » Мода 30.06.2020 - 19:31
Стильно и комфортно: Изабель Гулар похвасталась спортивным телом в трендовом летнем наряде
Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель учит составлять летние луки

Изабель Гулар любит спорт, а также – соответственно – и спортивные вещи. Их 35-летняя красотка предпочитает носить не только на тренировки, помня, что это один из главных трендов сезона. Несколько часов назад она показала, как стильно обыграть образ, чтобы в нем было появиться хоть на свидании, хоть на прогулке по летнему городу.

Стильно и комфортно: Изабель Гулар похвасталась спортивным телом в трендовом летнем наряде

Изабель в новом образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель надела широкие брюки с кулиской ярко-желтого оттенка, белоснежного цвета кроп-топ, а также им в тон кеды высокими носками. На плечи она накинула свитшот с длинными рукавами. Последний штрих – солнцезащитные очки в узкой оправе, сумочка Fendi, а также часы, браслеты и серьги-подвески. Такой образ отлично дополнили выпрямленные и идеально уложенные волосы. Благодаря этим деталям лук перестал быть суто спортивным, превратившись в легкий и даже несколько гламурный. В подписи Гулар упомянула, что желтый – ее любимый цвет. Что ж, не сомневается, что продажи на брюки именно этого оттенка вскоре взлетят на сайте производителя.

Стильно и комфортно: Изабель Гулар похвасталась спортивным телом в трендовом летнем нарядеСтильно и комфортно: Изабель Гулар похвасталась спортивным телом в трендовом летнем нарядеИзабель обожает спортивные вещи (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Помимо одежды, Изабель не забыла продемонстрировать свое совершенное тело. Она сделала пару кадров, где отчетливо виден ее идеальный рельефный пресс. Напомним, Изабель – адепт здорового образа жизни и спорта. Она устраивает регулярные тренировки, доводя свою фигуру до совершенства. А затем мотивирует фанатов следовать ее примеру, «Великолепна», «восхитительна», «самая красивая», «вау», «что за фигура», – и в этот раз не перестают восхищаться они.

Напомним, Изабель показала очередное свое фитнес-занятие всего несколько дней назад. Девушка похвасталась селфи на фоне внушительных гантелей, примерив соблазнительный спортивный костюм, состоящий из крошечных черных шортов и топа с красными вставками. В зеркале она демонстрирует накачанные мышцы, поворачиваясь к камере разными сторонами. Как истинная модница, Гулар не отказала себе в удовольствии даже в зал надеть многочисленные аксессуары. Волосы она собрала в высокий хвост, перехватив их яркой резинкой. Макияж модель также сделала, но легкий и ненавязчивый.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модель
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