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Стильно і комфортно: Ізабель Гулар похвалилася спортивним тілом в трендовому літньому образі

Lite » Мода 30.06.2020 - 19:31
Стильно і комфортно: Ізабель Гулар похвалилася спортивним тілом в трендовому літньому образі
Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель вчить складати літні луки

Ізабель Гулар любить спорт а також, відповідно і спортивні речі. Їх 35-річна красуня обожнює носити не лише на тренування, пам'ятаючи, що це один з головних трендів сезону. Кілька годин тому вона показала, як стильно обіграти образ, щоб у ньому було з'явитися хоч на побаченні, хоч на прогулянці в спекотному місті.Стильно і комфортно: Ізабель Гулар похвалилася спортивним тілом в трендовому літньому образі

Ізабель в новому образі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель одягала широкі штани з куліскою яскраво-жовтого відтінку, білосніжного кольору кроп-топ, а також їм в тон кеди високими шкарпетками. На плечі вона накинула світшот з довгими рукавами. Останній штрих – сонцезахисні окуляри у вузькій оправі, сумочка Fendi, а також годинник, браслети і сережки-підвіски. Такий образ чудово доповнили випрямлене і ідеально укладене волосся. Завдяки цим деталям лук перестав бути суто спортивним, перетворившись в легкий і навіть кілька гламурний. У підписі Гулар згадала, що жовтий – її улюблений колір. Що ж, не сумнівається, що продажі на штани саме цього відтінку незабаром злетять на сайті виробника.

Стильно і комфортно: Ізабель Гулар похвалилася спортивним тілом в трендовому літньому образіСтильно і комфортно: Ізабель Гулар похвалилася спортивним тілом в трендовому літньому образіІзабель обожнює спортивні речі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Крім одягу, Ізабель не забула продемонструвати своє досконале тіло. Вона зробила пару кадрів, де чітко видно її ідеальний рельєфний прес. Нагадаємо, Ізабель – адепт здорового способу життя і спорту. Вона влаштовує регулярні тренування, доводячи свою фігуру до досконалості. А потім мотивує фанатів слідувати її прикладу, «Прекрасна», «чудова», «найкрасивіша», «вау», «що за фігура», – і цього разу не перестають захоплюватися вони.

Нагадаємо, Ізабель показала чергове своє фітнес-заняття всього кілька днів тому. Дівчина похвалилася селфі на тлі значних гантелей, примірявши спокусливий спортивний костюм, що складається з крихітних чорних шортів і топа з червоними вставками. У дзеркалі вона демонструє накачані м'язи, повертаючись до камери різними сторонами. Як справжня модниця, Гулар не відмовила собі в задоволенні навіть в зал одягти численні аксесуари. Волосся вона зібрала у високий хвіст, перехопивши їх яскравою гумкою. Макіяж модель також зробила, але легкий і ненав'язливий.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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