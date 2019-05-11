Стильная штучка: Маша Ефросинина восхитила фанов трендовым нарядом

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая прогулялась по городу в стильном кожаном плаще

Маша Ефросинина может по праву называться иконой стиля, ведь телеведущая регулярно блистает в эффектных и элегантных нарядах и является настоящим примером для подражания. На своей странице в Instagram шоувумен поделилась новым фото в трендовом наряде, который в очередной раз вызвал восторг у ее поклонников.

На снимке Маша запечатлена у входа в подъезд, при этом она примерила трендовый кожаный плащ горчичного цвета с большими карманами, а также темные брюки-клеш. Ведущая дополнила стильный образ повязкой на голову и солнцезащитными очками.

"Реальность", - загадочно подписала публикацию Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры звезды отметили, что подобные плащи - настоящий тренд этого сезона, и оставили множество комплиментов стилю и красоте знаменитости.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ну каак?! Даже на таком фото все подобрано в тон, все как на картинке... Просто ВАУ!!!"

"Стиль - Маша - тренд!"

"Круто, так просто і круто"

"Красивая очень)"

"Прекрасная"

"Очень милое фото"

"Сейчас в тренде накладные карманы, очень элегантно:)"

"Ах, какой чудесный тренч. Такой необычный цвет, но так гармонично смотрится в этом образе"

"Стильно"

"Маша, вы такая красивенная и харизматичная!"

"Солнечная"

"Красивый плащик)"

Напомним, Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери Наны.

Также Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем. Пара отметила 17 лет с даты знакомства!