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Стильна штучка: Маша Єфросиніна захопила фанів трендовим нарядом

Lite » Мода 11.05.2019 - 16:08
Стильна штучка: Маша Єфросиніна захопила фанів трендовим нарядом
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча прогулялася по місту в стильному шкіряному плащі

Маша Єфросиніна може по праву називатися іконою стилю, адже телеведуча регулярно блищить в ефектних і елегантних вбраннях і є справжнім прикладом для наслідування. На своїй сторінці в Instagram шоувумен поділилася новими фото в трендовому вбранні, який в черговий раз викликав захват у її шанувальників.

На знімку Маша зображена біля входу в під'їзд, при цьому вона приміряла трендовий шкіряний плащ гірчичного кольору з великими кишенями, а також темні брюки-кльош. Ведуча доповнила стильний образ пов'язкою на голову і сонцезахисними окулярами.

"Реальність", - загадково підписала публікацію Єфросиніна.

Стильна штучка: Маша Єфросиніна захопила фанів трендовим нарядом

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери зірки відзначили, що подібні плащі - справжній тренд цього сезону, і залишили безліч компліментів стилю і красі знаменитості.

Стильна штучка: Маша Єфросиніна захопила фанів трендовим нарядом

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

  • "Ну як?! Навіть на такому фото все підібрано в тон, все як на картинці... Просто ВАУ!!!"
  • "Стиль - Маша - тренд!"
  • "Круто, так просто і круто"
  • "Гарна дуже)"
  • "Прекрасна"
  • "Дуже миле фото"
  • "Зараз в тренді накладні кишені, дуже елегантно:)"
  • "Ах, який чудовий тренч. Такий незвичайний колір, але так гармонійно виглядає в цьому образі"
  • "Стильно"
  • "Маша, ви така красива і харизматична!"
  • "Сонячна"
  • "Гарний плащик)"

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки Нани.

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