Стильная парочка: Хайди Клум и Том Каулитц демонстрируют необычные образы и пылкие чувства

Хайди Клум и ее возлюбленный Томас Каулитц, которые обожают отправляться в свет вместе, посетили очередное светское событие. Во французской столице сейчас стартует Неделя высокой моды, а заодно и множество торжественных ужинов. Так, 29 июня в Париже состоялся благотворительный гала-вечер американского фонда исследований СПИДа amfAR и люксового бренда Chopard. Роскошное событие собрало массу знаменитых красавиц, здесь блистали актриса Ларсен Томпсон, светская львица Елена Перминова, модель Синди Бруна, модель Коко Роша… Но 46-летняя модель и телеведущая буквально затмила всех своей красотой.

Хайди Клум в париже (фото: instagram.com/heidiklum)

Для выхода она выбрала стильный и весьма необычный наряд. На красной дорожке она появилась в шелковом бледно-розовом кимоно с цветочным принтом от Naeem Khan, под которым просматривалась роскошная грудь модели. Дополнили образ узкие брюки, расшитые ярко-синими пайетками, а также черные босоножки Rene Caovilla и клатч от Jimmy Choo. В завершение она надела крупные подвески с камнями. Макияж Хайди также был сделан в соответствующий: графичные стрелки отсылали к японской тематике. А волосы были зачесаны на одну сторону и уложены в плавную мягкую волну.

Хайди любит необычные наряды (фото: instagram.com/amfar)

Бойфренд Хайди, 29-летний музыкант Том Каулитц, был одет под стать своей будущей жене (напомним, предложение руки и сердца Клум получила еще в прошлом году). Он выбрал для гала-ужина классику – черный смокинг и черная рубашка отлично гармонировали с черными деталями наряда супермодели и телеведущей. Выглядели они как обычно – счастливыми, влюбленными и довольными друг другом.

Хайди и Том обожают совместные выходы (фото: instagram.com/heidiklum)

На своей странице в Instagram красавица выложила несколько фото, написав: "Спасибо, @amfar, за то, что собрали всех для продолжения борьбы!..". На одном из них пара не сдерживает чувств. Том нежно целует Хайди, а она его обнимает. Этот романтичный снимок она подписала коротко и ясно, поставив сердечко.