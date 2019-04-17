Стильная пара: Тодоренко и Топалов вышли в свет в total black образах

Молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов успевают отлично совмещать и воспитание маленького сыночка Михаила, и работу, и даже посещают светские тусовки. Так, на днях звездная пара в числе многих других знаменитостей посетила церемония вручения премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO! в Москве. Фото с мероприятия ведущая опубликовала в своих Instagram-историях.

Для выхода на красную дорожку Регина и Влад выбрали total black образы - так, теледива выбрала весьма необычное черное платье с бахромой, а также блестящими вставками и прозрачными участками на плечах и руках. Она дополнила эффектный образ черными босоножками на каблуке, а волосы заплела в красивую оригинальную косу.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов же отдал предпочтение классическому черному костюму и туфлям. Пара выглядела счастливой и с удовольствием позировала фотографам.

Гостями торжественного вечера также стали Ксения Собчак, Мария Кожевникова, Филипп Киркоров, Сати Казанова, Яна Рудковская, Виктория Дайнеко, Анна Седокова и другие.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (ru.hellomagazine.com)

Отметим, что звание "Самая стильная в России - 2019" получила Наталья Водянова, а вот титул "Самая стильная пара" достался Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой.

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов объяснили, как стали "лучшими" родителями.

Кстати, молодая мама Регина Тодоренко быстро возвращается в форму после родов. Она переживала, как будет выглядеть в кадре в купальнике, ведь сыночек Миша родился всего четыре месяца назад. Впрочем, пляжная фотосессия в Дубае показала, что фигура звезды выглядит просто замечательно.