Стильна матуся: вагітна Ешлі Грем показала пишні форми в ефектних образах

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель порадувала новими фото

Ешлі Грем вже зовсім скоро стане мамою – поповнення у знаменитій родині планується в січні 2020-го. Але поки довгоочікувана подія не сталося, пишнотіла красуня публікує нові стильні образи, які прикрасять будь-яку майбутню маму.

Цього разу Ешлі знов звернулася до зйомок для бренду Marina Rinaldi, з яким вона співпрацює вже давно – дівчина виступила не тільки моделлю, вона навіть розробляла для марки лінію деніму. Але красун демонструє кілька класичних луків і образи в стилі кежуал.

Ешлі в стильних образах (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, Ешлі приміряла білу футболку з чорними брюками, а на плечі накинула білий жакет. Доповнили образ великі сережки незвичайна зачіска. Друге вбрання – максимально жіночне, Грем вибрала чорне трикотажну сукню, що облягає фігуру по всій довжині. Третій образ – також класика, яку склало чорне боді і біла сорочка. Ще одне вбрання заслуговує окремої уваги – Ешлі блищить в розкішній вечірній сукні зі шлейфом.

Ешлі показала масу стильних нарядів (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Третій триместр, але залишайся модною», – написала Ешлі під фото. Що ж, Ешлі вкотре довела, що вагітність – стилю не перешкода.

Вагітність стилю не перешкода (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, нещодавно 32-річна модель показала рідкісні кадри з коханим чоловіком. Архівні фото демонструють різні періоди життя чоловіка Ешлі – Джастіна Ервіна, від найбільш ранніх до сучасних. Багато шанувальників в перші секунди подумали, що на знімках – новонароджений малюк знаменитої моделі. Але таким чином Грем просто привітала чоловіка з днем народження, який він відзначає на початку січня.