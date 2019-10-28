Стильная красотка: дочь Елены Кравец показала трендовый осенний образ

Маша Кравец после длительного перерыва решила наконец порадовать поклонников новым образом. Отметим, что 16-летняя дочь актрисы, звезды студии “Квартал 95” Елены Кравец также активно развивается в роли модели. Юная модница появляется в фотосессиях различных брендов и даже снимается в клипах. Новый пост дочки Кравец также посвящен теме моды. На этот раз Маша продемонстрировала стильный вариант осеннего образа.

Отмечается, что Маша Кравец провела выходные в Одессе. В разделе “сториз” на своей страничке в сети instagram девушка опубликовала видео из морского города. Однако новый снимок был сделан уже в Киеве, на входе в Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.

Стильная Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

На снимке Кравец-младшая позирует в трендовом образе этой осени. На девушке - длинное пальто коричневого оттенка. К слову, простое классическое пальто - must have осени 2019. Свой образ Маша дополнила простыми голубыми джинсами с завышенной талией, а также черной водолазкой под горло. Обувь также трендовая - массивные черные ботинки. Из аксессуаров - коричневая кожаная сумка.

Стильная Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Поклонники Маши также поспешили оставить свои отзывы под ее новым фото. Конечно, не обошлось без “традиционных” комментариев на тему того, как сильно девушка похожа на свою звездную маму:

“Очень на маму похожа, класс”

“Какая красивая”

“Машаааа, какая ты красивая”

“Нежная”

Скриншот комментариев: instagram.com/ma_kravets

Кстати, до этого Маша Кравец показывала несколько стильных осенних образов, к которым также стоит присмотреться.

Фото: instagram.com/ma_kravets

Напомним, ранее Елена Кравец с дочкой снялись в клипе Pianoboy и Alina Pash. Актрису на этот раз можно увидеть в необычном амплуа - со слезами на глазах.

"Заплакать Лену Кравец заставила режиссер. Смешную Лену видела вся страна, мы хотели, чтоб Лену узнали как драматическую актрису и как женщину с человеческими слабостями", - поделилась пиар-менеджер и супруга Дмитрия Ольга Шурова.