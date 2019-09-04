Все в спортзал! Ева Лонгория демонстрирует стальные мышцы и точеную фигуру

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

44-летняя звезда упорно трудится в спортзале

Ева Лонгория сегодня может похвастаться великолепной фигурой – после родов звезда вернулась в свой оптимальный вес, но над точеной фигурой продолжает упорно трудиться. Несколько часов назад она выложила на свою страницу в Instagram короткий ролик из спортзала. Ева делает упражнения с гантелями, прокачивая мышцы на руках. К слову, в видео заметно, что это упражнение далеко не легкое, тем не менее, Лонгория смогла выполнить несколько заходов. "Неделя короткая, так что давайте включайтесь!", – подписала она пост.

Ева Лонгория трудится в спортзале (видео: instagram.com/evalongoria)

Одета звезда в сиреневого оттенка легинсы с полосатым принтом, белый топ и белые кроссовки. Спортивный наряд отлично подчеркнул ее стройное тело и рельефные мышцы. Волосы Ева убрала в высокий пучок, а на лицо не нанесла никакого макияжа. Из украшений на ней только тонкая золотая цепочка с подвеской. Сразу видно: актриса пришла работать, а не снимать гламурное видео для блога.

Ева в отличной форме (фото: instagram.com/evalongoria)

Конечно же, такое видео произвело фурор среди подписчиков актрисы. Поклонники не устают удивляться, откуда у Евы силы и желание так работать при ее загруженности на работе. Но нашлись и те, кто сделал замечание Еве насчет ее худобы. Так, по мнению некоторых фолловеров, звезда стала слишком худой и мускулистой. Мужчины не собаки и на кости не бросаются – использовали они знаменитое в простонародье выражение.

Актриса в платье Alberta Ferretti (ролик: instagram.com/evalongoria)

Ева, как и большинство звезд, не отвечает хейтерам. К тому же она давно замужем и не находится в поиске мужчины. А вот для светских выходов ее точеная форма – то что нужно. Недавно она блистала в новом стильном наряде от своего любимого бренда Alberta Ferretti. Черно-белое мини-платье, украшенное длинной бахромой, и утонченные босоножки на высоком каблуке – такоей наряд она выбрала для популярного телешоу "Конан".