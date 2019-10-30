Она совершенна! 46-летняя Хайди Клум восхитила стройной фигурой в "голом" платье

Хайди Клум и ее муж – немецкий музыкант Том Каулитц – обожают совместные выходы в свет. На днях в Нью-Йорке состоялся благотворительный бал Angel Ball, организатором которого является фонд Gabrielle's Angel Foundation for Cancer Research. На гала-вечер знаменитая красавица прибыла в компании любимого супруга, а также его брата-близнеца Билла.

Хайди и Том на балу (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди для светского раута выбрала "голое" платье от голландского дизайнера Iris van Herpen. Полупрозрачное, с бледными цветными разводами и длинными рукавами, оно практически полностью состояло из оборок. Из-за откровенного декольте наряд едва прикрывал пышную грудь модели. А благодаря оттенку и крою создавалась видимость, что 46-летняя звезда обнаженная.

Нужно отметить, что Хайди с ее точеной фигурой и стройными ногами смотрелась в нем просто роскошно. Дополнили наряд босоножки на высоком каблуке, маленький серебристый клатч, неброские украшения, а также макияж в натуральных тонах и вечерняя укладка с небрежно растрепанными локонами.

Модель восхитила всех своей стройностью (фото: instagram.com/heidiklum)

Том в этот раз оделся под стать жене. На музыканте был классический темно-синий костюм, черная рубашка и черные туфли. Они с удовольствием позировали фотографам, а также снимали забавные ролики в Instagram. К ним присоединился и брат-близнец Тома. Билл пришел на мероприятие в образе рок-звезды: в пиджаке на голое тело, широких брюках и с ярким макияжем. "Удивительная ночь для удивительного дела", – написала Хайди под фото в своем микроблоге, поблагодарив всех, кто организовал бал и создавал ее лук.