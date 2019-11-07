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Как сочетать головной убор с верхней одеждой: модные правила от стилиста

Lite » Мода 07.11.2019 - 17:31
Как сочетать головной убор с верхней одеждой: модные правила от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала советы, как правильно подобрать шапку или кепи

Осенью и зимой наступает пора шапок, кепок и шляп - и тут возникает вопрос, как правильно их подобрать и сочетать с верхней одеждой, чтобы выглядеть стильно и в тренде. Стилист-блогер Stacymills, которая ранее рассказала, как и с чем носить натуральную и экокожу, поделилась на своей странице в Instagram полезными советами на эту тему.

Эксперт отметила, что шапок и шарфов может быть несколько в гардеробе и это нормально - иметь разные головные уборы под разную верхнюю одежду.

Самое простое, что можно придумать - натянуть шапку и шарф одного цвета наборчиком, ещё варежки туда же добавить и все, приехали, дальше только пенсия. Это слишком просто, проявите свой вкус и чувство стиля. Носите однотонную шапку и шарф в крупную клетку, при этом спокойного цвета пальто. Или вообще сплошной монохром и бац! красные кожаные перчатки. Эксперименты сейчас очень приветствуются.

А вот работающие схемы комбинаций головной убор + верхняя одежда:

С пальто носим ЛЮБЫЕ современные головные уборы - от платков до панамок. Соломенные шляпы разве что не надо.

Как сочетать головной убор с верхней одеждой: модные правила от стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Пуховик. Очень зависит от модели пуховика. Если он больше на пальто похож, то смотреть пункт про пальто. Если дутый с простежкой, то шапки-бини, панамки, береты и кепи будут очень кстати.

Как сочетать головной убор с верхней одеждой: модные правила от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)


Дубленка- авиатор. Я вижу с ними панамки и бини. Главное, не кепи и берет, чтобы не быть похожим на таксиста.

Как сочетать головной убор с верхней одеждой: модные правила от стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Чебурашка. Носим со шляпами, панамками, бини, беретами и кепи. Все современные головные уборы будут уместны, на самом деле.

Как сочетать головной убор с верхней одеждой: модные правила от стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Как видите, шапка-бини самый универсальный боец в современном гардеробе. Подходит подо все, идёт всем. Выбирайте вязку покрупнее, если хотите сберечь объём на голове.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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