Как собрать дорогой гардероб в масс-маркете: хитрости от стилиста

Покупатели обычно делятся на два типа: те, кто считают, что качественную вещь можно купить только в люксовом сегменте; и те, кто знают, что высокая цена это не залог качества. Стилист Катрин Дойл уверена, что выглядеть роскошно в вещах из Zara или H&M реально так же, как ужасно в брендовых марках.

Модный эксперт поделилась полезными хитростями и рассказала, на что стоит обращать внимание при покупке вещей.

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Деним.

Выбирайте качественную плотную ткань, однородного цвета. Тонкая джинса, которая не держит форму, да ещё с потертостями всегда выглядит дёшево.



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Потертости и стразы.

Мода на сильно затертые джинсы по всей длине, особенно на контрастных синих штанинах, прошла. Кроме искажения форм фигуры, такие потертости ничего не дают. А если добавить в этот «салат» ещё и стразы, то можно напрочь забыть о «выглядеть изыскано и дорого». Если хочется потёртостей, то выбираем светлые оттенки джинсы с небольшой потертостью в естественных местах: складки на сгибах, места выше колен.



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Трикотаж.

Тонкий трикотаж, который не держит форму, исключаем из гардероба. Не существует фигуры, которую он бы украсил.



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Последствия носки вещей.

Если вы примеряете вещь в магазине, сняли ее и на вас остался ворс от неё - сразу говорим нет.

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Качество ткани.

Если в магазине на вещи уже появились катышки или зацепки, то в носке они будут только усиливаться. Лучше отказаться от такой покупки.



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Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀

Обработка вещей.

Обращайте внимание на швы. Закрытый шов - это всегда признак премиального качества и он довольно часто встречается в масс-маркете. А вот шов наружу оверлоком считается более простым и менее качественным. Конечно, качество самого шва тоже имеет значение - ровные стежки, отсутсвие торчащих ниток и узелков

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Важным является уход за вещью после покупки. Не пренебрегайте услугами химчистки, если этого требует изделие, а также правилами стирки и сушки.

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Кроме этого, выглаженная вещь всегда смотрится дороже, чем помятая - так что утюг нам в помощь.

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