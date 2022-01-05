ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

От соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годами

Новина українською →
Среда 05 января 2022 20:24
От соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годами Анджелина Джоли (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Анджелина Джоли – одна из самых противоречивых личностей в мире. Глядя на актрису времен ее юности, когда смыслом жизни бунтарки были тусовки и свобода самовыражения, можно с трудом представить себе, что она превратится в многодетную маму с жесткими устоями, которая привыкла контролировать семейство, да еще и управляться с всемирными проблемами. Образы актрисы также существенно поменялись.

Предлагаем полюбоваться, что носила звезда с юности до сегодняшних дней.

В молодости одна из самых красивых женщин планеты любила выделяться эпатажными нарядами. В ход шли облегающие кожаные вещи, мини-платья, деним и топы, оголяющие живот. С помощью яркого макияжа девушка всячески подчеркивала свои безупречные черты.

От соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годамиАнджелина Джоли обожала тусовки и татуировки (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вечно бунтующая Джоли

Актриса всегда обожала выделяться

Стиль Джоли в молодости и сегодня существено отличается

Постепенно она стала уделять больше внимания своему стилю, в котором сразу наметились тенденции. Теперь актриса любит строгий крой, темные оттенки, которые пришлись по душе еще в юности, и максимально закрытые вещи. В ее гардеробе "поселились" стильные пальто и тренчи, платья миди и обувь на низком ходу.

От соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годамиОт соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годамиДжоли в начале замужества с Брэдом Питтом еще любила шпильки (фото: Getty Images)

Сегодня ее практически невозможно увидеть на шпильках – такой она может позволить себе разве что на красных дорожках. А также обожает уютные свитера, юбки-карандаши и классические блузы.

От соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годамиОт соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годамиОт соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годамиОт соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годамиОт соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годами Со временем ее стиль стал более сдержанным и женственным (фото: instagram.com/angelinajolie)

Читайте также, про топ-5 звездных пар, любовь которых началась с ненависти.

Ранее мы писали про 5 модных образов зимы 2022 от скандинавской иконы стиля Эльзы Хоск.

Читайте LITE в Google News
Анджелина Джоли Брэд Питт Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди
Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди