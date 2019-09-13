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У спокусливому боді: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми пікантним нарядом

Lite » Мода 13.09.2019 - 21:33
У спокусливому боді: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми пікантним нарядом
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель блищить на показі Ріанни

Ешлі Грем – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності, якій пишні форми тільки допомогли зробити запаморочливу кар'єру. Тому вагітність і тим більше не могла стати на заваді до активних зйомок і численних світських виходів. До того ж 31-річна не тільки не намагається її приховати, а навіть усіляко підкреслює за допомогою відвертих нарядів.

У спокусливому боді: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми пікантним нарядомУ спокусливому боді: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми пікантним нарядомЕшлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

На днях відбувся показ нової колекції нижньої білизни від Ріанни. Дівчина презентувала в Нью-Йорку лінію інклюзивної білизни Savage & Fenty. Цікаво, що шоу було організовано як закритий показ, куди були допущені лише обрані. А представляти покликали кращих моделей сучасності, серед яких Кара Делевінь, сестри Джіджі і Белла Хадід, Джоанс Смоллс, Ешлі Грем та інші відомі у фешн-світі персони.

У спокусливому боді: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми пікантним нарядомРіанна влаштувала грандіозне шоу (фото: instagram.com/savagexfenty)

На вході у всіх присутніх забрали телефони, так що гостям не залишалося нічого іншого, крім як насолоджуватися шоу. Результат не змусив себе чекати – всі, хто побував там, не можуть стримати слів захоплення. Сама королева вечора з'явилася в спокусливому образі – чорній білизнй, сітчастому комбінезоні і високих чоботях-панчохах на шпильці.

У спокусливому боді: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми пікантним нарядомЕшлі на показі Ріанни (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі Грем однією з перших поспішила висловити свою думку з приводу побаченого. Вона опублікувала пост – фото з презентації, які супроводили довгим текстом. «ВАУ, Ріанна! @savagexfenty – що за шоу! Ти неймовірна, і ти дала нам показ нижньої білизни, який ми не тільки хочемо, але і ЗАСЛУГОВУЄМО в 2019-му році! Люди всіх кольорів, фонів, розмірів повинні показати, наскільки вони сильні і красиві, і ми тут для цього. Спасибі за те, що ти робиш, щоб переконатися, що це стає нормою».

У спокусливому боді: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми пікантним нарядом

Ешлі просто сліпуча! (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Ешлі позує на фото в спокусливому вбранні: чорному боді, зверху на яке надіто плаття з прозорого шифону. Доповнили образ босоніжки на високих підборах, маленька сумочка кислотного відтінку, розкішний макіяж з зелено-золотистими тінями і стильна укладка. Вийшло просто розкішно!

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