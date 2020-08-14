Соблазнительная спортсменка: Эмили Ратаковски похвасталась идеальным телом в трендовом образе

Эмили Ратаковски по праву считается одной из самых стильных знаменитостей в сети. Девушка, которая несколько лет назад взялась за разработку вещей собственного бренда, уже успела снискать славу удачливой бизнесвумен. Что не удивительно. Особое чутье на потребности клиенток, а также выдающиеся внешние данные горячей брюнетки, с помощью которых она успешно продвигает свои вещи в сети, помогают ее марке Inamorata оставаться на плаву даже в условиях всеобщего кризиса.

Новая спортивная коллекция Эмили (фото: instagram.com/emrata)

В этот раз Эмили сделала акцент на линии спортивных вещей. Правда, она предлагает их носить не только во время занятий. Комфортные и в то же время соблазнительные, спортивные вещи сейчас составляют базу луков на каждый день. Само собой, в поездках и путешествиях они будут также актуальными. Чтобы сообщить о поступлениях вещей на своем сайте, девушка сняла массу кадров на берегу океана, примерив трендовые образы из собственной коллекции.

Эмили сама рекламирует новинки своего бренда (фото: instagram.com/emrata)

Кроп-топы и спортивные брюки разных оттенков, удлиненные шорты с фирменным принтом, созданным специально для бренда, – все вещи смотрятся на стройной фигуре Ратаковски просто отлично. Ее железный пресс, пышная грудь и точеные руки и ноги просто свели с ума поклонников. Они принялись писать, как отлично выглядит девушка, а также хвалить вещи. Что ж, коллекцию явно ожидает успех.

К слову, на пляж 29-летняя красотка взяла и своего любимца, которого они с мужем Себастьяном называют сыном – пса Коломбо. А снимал девушку, скорее всего, сам любящий супруг, который является автором многих фотосессий своей знаменитой жены.