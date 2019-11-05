Словно школьница: Наталья Водянова демонстрирует точеную фигуру в эффектном мини

Наталья Водянова, которая устроила длительные каникулы с детьми, наконец вернулась домой, в Париж. Об этом супермодель сообщила подписчикам еще в минувшие выходные. Она опубликовала фото с тремя детьми в уютной семейной обстановке. После отдыха неугомонная филантроп и мама вернулась к светской жизни.

Наталья обожает мини (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья отправилась на выставку Fondation Louis Vuitton. Для мероприятия она выбрала эффектный наряд одного из своих любимых оттенков – ярко-красного. Мини-платье с воротничком, поясом на талии и короткими рукавами она дополнила черными туфлями с носками и серьгами-кольцами. Завершали образ стильная укладка и макияж в натуральных тонах, но более яркий, чем обычно. Выглядела Наталья с ее стройной фигурой и длинными ногами, словно школьница. Видимо, модель и сама это подметила, написав под фото: «Назад в школу – вибрации понедельника».

Красный – любимый цвет Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

«Словно еще девушка-подросток», «Невероятна!», «Какая же вы худая», «Словно 18-летняя девчонка», – тут же засыпали Наталью поклонники. Многие также интересуются, как ей удается оставаться такой стройной и подтянутой. Хотя Водянова уже много раз рассказывала о своей системе питания. Она придерживается принципов диеты по группе крови. А недавно открыла для себя интервальное голодание.

По мнению супермодели, это идеальный вариант для таких вечно занятых мам, как она. Суть системы в том, что 14 часов ты ничего не ешь, а затем 10 – все, что пожелаешь. Также она призналась, что поменяла свое отношение к завтраку. Если раньше модель старалась никогда не пропускать этот прием пищи, то теперь не ест по утрам, и чувствует легкость и бодрость.