Словно подросток: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройными ногами в мини-юбке

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала новое фото с сыном

Наталья Водянова, которая надолго пропала с поля зрения своих фолловеров, наконец вернулась в свой микроблог. И первым делом начала публиковать фото со своими детьми. Так, на днях она показала забавный снимок с 11-летним Виктором. А сегодня, 9 августа, решила порадовать кадром со старшим сыном – 17-летним Лукасом Портманом.

Наталья обожает фото с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала пост, на котором позирует с Лукасом на фоне раритетного авто. Забавно, что уже практически взрослый сын намного выше самой Натальи, которая отличается классическими модельными параметрами.

Наталья Водянова и ее старший сын (фото: instagram.com/natasupernova)

Одеты они стильно и по-летнему ярко. Наталья примерила джинсовую мини-юбку с замком спереди, которая подчеркнула ее бесконечно длинные ноги, и сиреневый топ, на который накинула длинную синюю кофту. Дополнили образ босоножки на плоской подошве с завязками, а также укладка и легкий макияж с яркими губами.

Лукас – настоящий помощник Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Лукас, который также недавно попробовал себя в качестве модели и принял участие в показе Balmain, примерил стильный моногамный наряд. Черные брюки и темно-синяя рубашка, к которым он обул контрастные светло-коричневые кеды и черный браслет. Наталья и Лукас весело смеются и выглядят счастливыми и беззаботными. По всей видимости, они собрались на семейный уик-энд. Об этом говорят и напитки, которые охлаждаются в ведерке рядом с ними.

Дети Джастина Портмана часто гостят у него (фото: instagram.com/justinportman)

Поклонники Натальи первым делом отметили, что смотрится Водянова явно не как мама Лукаса. "Вы, словно брат и сестра", – не устают удивляться они. И действительно: беззаботная улыбка 37-летней модели, ее стройность и цветущий внешний вид сделали ее похожей на ровесницу сына.

У Джастина портмана родился четвертый ребенок – сын Лео (фото: instagram.com/lucas_portman)

Нужно отметить, что Лукас – настоящий друг и помощник Натальи. Он берет участие в ее акциях и старается всячески поддерживать все инициативы фонда "Обнаженные сердца". К слову, с отцом – британским лордом Джастином Портманом – старшие дети Натальи видятся регулярно. А недавно, 24 июля, у Лукаса, Невы и Виктора родился брат – супруга Джастина, актриса Морган Снайдер подарила любимому сына Лео.