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Слишком горячо! Белла Хадид показала откровенные кадры в нижем белье

Lite » Мода 20.08.2019 - 21:27
Слишком горячо! Белла Хадид показала откровенные кадры в нижем белье
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель опубликовала новые кадры со съемки Calvin Klein

Белла Хадид недавно стала героиней новой рекламной кампании Calvin Klein. Провокационная и яркая, она уже наделала много шума в сети. Сама 22-летняя супермодель также не может нарадоваться необычной стильной съемке. Она добавляет все новые кадры с нее в свой Instagram, каждый раз вызывая волну восторга у своих подписчиков.

Слишком горячо! Белла Хадид показала откровенные кадры в нижем бельеБелла в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/bellahadid)

Пару часов назад девушка выложила в сеть очередную порцию горячих кадров. Она позирует в топе и трусиках с высокой посадкой из новой линии Calvin Klein. Белла, которая обожает выставлять напоказ свою сексуальность, и здесь постаралась продемонстрировать ее по максимуму. Она приняла весьма откровенные позы: здесь есть фото на постели, перед зеркалом… Мокрая укладка и легкий мейк-ап с акцентом на свежую кожу и чувственные губы модели – удачное завершение такого эротичного лука.

Слишком горячо! Белла Хадид показала откровенные кадры в нижем бельеСлишком горячо! Белла Хадид показала откровенные кадры в нижем бельеБелла любит жаркие фотосессии (фото: instagram.com/bellahadid)

От такого накала страстей микроблог младшей Хадид просто взорвался. Оставила свой комментарий и сестра Беллы – Джиджи. «Люблю тебя очень сильно. Свежо», – написала она.

Интересно, что Джиджи в последнее время практически не делится фото. Последнее, что она показала фолловерам – пейзажи. В подписи к живописным она добавила, что взяла тайм-аут от соцсетей и наслаждается тишиной и спокойствием безе телефонов и вайфая. Тем не менее она принимает участие в новых съемках.

К примеру, 24-летняя красотка стала героиней сентябрьского выпуска американского Vogue. Она примерила вещи нового сезона: куртки, широкие спортивные брюки, массивные кроссовки. А сама съемка была проведена в движении – модель прыгала на батуте.

Слишком горячо! Белла Хадид показала откровенные кадры в нижем бельеПоклонники высоко оценили ее новую работу (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, недавно в сети появилась информация, что у Джиджи новый роман. По словам очевидцев, она уже несколько раз ходила на свидание с участником реалити-шоу "Холостячка" – 26-летним спортсменом и манекенщиком Тайлером Кэмероном. Сами звезды официальных комментариев не давали. Так что о новой любовной истории говорить рано.

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