Занадто гаряче! Белла Хадід показала відверті кадри в нижній білизні

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель опублікувала нові кадри зі зйомки Calvin Klein

Белла Хадід нещодавно стала героїнею нової рекламної кампанії Calvin Klein. Провокаційна і яскрава, вона вже наробила багато шуму в мережі. Сама 22-річна супермодель також не може натішитися незвичайно стильній зйомці. Вона додає все нові кадри з неї у свій Instagram, щоразу викликаючи хвилю захоплення у своїх шанувальників.

Белла у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/bellahadid)

Кілька годин тому дівчина виклала в мережу чергову порцію гарячих кадрів. Вона позує в топі і трусиках з високою посадкою з нової лінії Calvin Klein. Белла, яка обожнює виставляти напоказ свою сексуальність, і тут постаралася продемонструвати її по максимуму. Вона прийняла вельми відверті пози: тут є фото на ліжку, перед дзеркалом... Мокра укладка і легкий мейк-ап з акцентом на свіжу шкіру і чуттєві губи моделі – вдале завершення такого еротичного лука.

Белла любить жаркі фотосесії (фото: instagram.com/bellahadid)

Від такого напруження пристрастей мікроблог молодшої Хадід просто вибухнув. Залишила свій коментар і сестра Белли – Джіджі. «Люблю тебе дуже сильно. Свіжо», – написала вона.

Цікаво, що Джіджі останнім часом практично не ділиться фото. Останнє, що вона показала фоловерам – пейзажі. У підписі до мальовничих іото вона додала, що взяла тайм-аут від соцмереж і насолоджується тишею і спокоєм безе телефонів і вайфая. Тим не менш, вона бере участь в нових зйомках.

наприклад, 24-річна красуня стала героїнею вересневого випуску американського Vogue. Вона приміряла речі нового сезону: куртки, широкі спортивні штани, масивні кросівки. А сама зйомка була проведена в русі – модель стрибала на батуті.

Шанувальники високо оцінили її нову роботу (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що у Джіджі новий роман. За словами очевидців, вона вже кілька разів ходила на побачення з учасником реаліті-шоу "Холостячка" – 26-річним спортсменом і манекенником Тайлером Кемероном. Самі зірки офіційних коментарів не давали. Так що про нову любовну історію говорити рано.