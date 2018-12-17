Слава Камінська похвалилася стильним зимовим образом

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка показала теплу обновку

Відома співачка, солістка українського музичного дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка розповіла, як побудувати стосунки з чоловіком, похвалилася шанувальникам своєї зимової обновкою. Фото в стильному образі артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Слава відображена в ефектній куртці сірого кольору з хутряною облямівкою на капюшоні і вздовж блискавки. Зірка зазначила, що в цій парці дуже зручно.

"А як по балкону в мороз ходите ви? я, наприклад, приміряю свою нову парку, дуже вже вона мені подобається. Тепло, зручно і жіночно", - похвалилася Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Користувачі мережі зазначили в коментарях, що Слава дуже гарна, а також захопилися великим балконом співачки.

"Нам би такий балкон... ";

"Красива";

"Прямо не знаєш чому по-доброму заздрити)))) крутій куртці або не менш крутому балкону!!!";

"Ви Така гарненька) Лисичка у лисичці";

"Був би такий балкон... Може і в куртці ходити можна було б";

"Ой ну красуня ж...,очей не відірвати";

"Парка супер. Але мене мучить питання, скільки метрів балкон?! Виглядає як тераса", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська зворушливо привітала з днем народження свого сина Леона. Хлопчику 12 грудня виповнилося чотири роки.

Зазначимо, що Слава Камінська вразила фанатів оголеним тілом. Вона зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою.

До речі, ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Відео: РБК-Україна