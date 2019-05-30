Сладкая конфетка: Катя Осадчая пленила изысканным образом в розовых тонах

Осадчая не могла пропустить 15-летие журнала Pink
Катя Осадчая продолжает пополнять свой марафон светских мероприятий новыми яркими событиями. Неизменная ведущая программы "Світське життя" посетила еще одну важную и значимую вечеринку – на этот раз по случаю 15-летия журнала Pink в Украине. Конечно же, ведущая выбрала наряд в розовых тонах!
Так, на instagram-страничке Осадчей и программы “Світське життя” была опубликована целая серия различных фотографий, на который можно рассмотреть как образ телеведущей, так и ее звездных гостей. И к слову, среди них появились уже новые лица.
Начнем с образа ведущей. На светской вечеринке Катя Осадчая блистала в элегантном брючном костюме насыщенного розового оттенка. Укороченные брючки, удлиненные классический пиджак на голое тело, серебряные туфли на шпильке – комбинация смотрится одновременно элегантно и очень женственно. Из аксессуаров – белый тонкий пояс, подчеркивающий талию, интересная шляпка с широкими полями и оригинальные массивные серьги белого цвета. Макияж сделан с акцентом на глаза.
Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
На своей страничке ведущая опубликовала в разделе сториз сразу несколько фото с деталями образа – можно детальнее рассмотреть геометрические серьги и новую шляпку в коллекции Осадчей.
Новый образ Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)
И конечно же, обратим внимание на гостей вечера. Телеведущая также показала несколько исполнительниц. К примеру, с Осадчей видим украинскую молодую певицу Джерри Хейл, чья песня "Охрана, отмена" буквально взорвала сеть и стала мега популярным в Украине хитом.
Катя Осадчая и Джерри Хейл (фото: instagram.com/svitsketv)
Также перед камерами с Осадчей позировала Анастасия Кожевникова - бывшая солистка группы "ВИА Гра", сейчас занимается сольной карьерой.
Катя Осадчая и Анастасия Кожевникова (фото: instagram.com/svitsketv)
Поклонники Осадчей также поспешили оставить свои отзывы:
Це капелюх чи НЛО у Вас на фото?))
Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE.
Также до этого 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.