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Шикарная женщина: Тина Кароль вышла в свет в роскошном бархатном платье

Lite » Мода 12.04.2019 - 10:51
Шикарная женщина: Тина Кароль вышла в свет в роскошном бархатном платье
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поп-дива посетила гала-ужин в честь 10-летия украинского журнала

Тина Кароль - признанная икона стиля в украинском шоу-бизнесе и регулярно восхищает своими элегантными и женственными нарядами. Будь то съемки тв-шоу или выход на красную дорожку - артистка всегда на высоте и выглядит эффектно и утонченно. Не стал исключением и последний выход певицы в свет - она посетила гала-ужин в честь 10-летия журнала Harper's Bazaar.

Для мероприятия Тина выбрала роскошное черное в белый горошек бархатное платье от бренда Self-portrait стоимостью более 13 тысяч гривен. Глубокое декольте подчеркнуло пышный бюст артистки, а высокий разрез - ее стройные ноги. 

Шикарная женщина: Тина Кароль вышла в свет в роскошном бархатном платье

 

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)Шикарная женщина: Тина Кароль вышла в свет в роскошном бархатном платьеФото: (self-portrait-studio.com)

Образ дополнили серебристо-черные босоножки на каблуке, крупные серьги с жемчугом от Alessandra Rich и фирменная красная помада.

Шикарная женщина: Тина Кароль вышла в свет в роскошном бархатном платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)​​​​​​​

Поклонники поп-дивы остались в восторге от подобного эффектного образа и оставили множество комплиментов в комментариях.

 

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)​​​​​​​

  • "Сногсшибательная!"
  • "Неописуемо красивая"
  • "Ослепила своей красотой и улыбкой"
  • "Ты - принцесса этой ночи"
  • "Шикарная женщина"
  • "Такая красивая, что хочется украсть"
  • "Обворожитено красива"
  • "Королева в горошек"
  • "Каааак же тебе идет это платье!!!"
  • "Какие ногииии"
  • "Слишком идеальная для этого мира"
  • "Тина, вы такая красивая и стильная, восхищаюсь вашим образом"

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила полупрозрачным платьем за 340 тысяч гривен.

Кстати, поп-дива Тина Кароль поразила своим появлением на первом прямом эфире шоу Голос країни 9. Ее оригинальный роскошный "зефирный" наряд нежно-розового оттенка вызвал настоящий ажиотаж в сети.

Само совершенство: Тина Кароль ошеломила полупрозрачным платьем за 340 тысяч гривен Украинская Барби: Тина Кароль пленила нежным образом на Голосе країни 9
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