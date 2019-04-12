Шикарная женщина: Тина Кароль вышла в свет в роскошном бархатном платье

Поп-дива посетила гала-ужин в честь 10-летия украинского журнала
Тина Кароль - признанная икона стиля в украинском шоу-бизнесе и регулярно восхищает своими элегантными и женственными нарядами. Будь то съемки тв-шоу или выход на красную дорожку - артистка всегда на высоте и выглядит эффектно и утонченно. Не стал исключением и последний выход певицы в свет - она посетила гала-ужин в честь 10-летия журнала Harper's Bazaar.
Для мероприятия Тина выбрала роскошное черное в белый горошек бархатное платье от бренда Self-portrait стоимостью более 13 тысяч гривен. Глубокое декольте подчеркнуло пышный бюст артистки, а высокий разрез - ее стройные ноги.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)Фото: (self-portrait-studio.com)
Образ дополнили серебристо-черные босоножки на каблуке, крупные серьги с жемчугом от Alessandra Rich и фирменная красная помада.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники поп-дивы остались в восторге от подобного эффектного образа и оставили множество комплиментов в комментариях.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила полупрозрачным платьем за 340 тысяч гривен.
Кстати, поп-дива Тина Кароль поразила своим появлением на первом прямом эфире шоу Голос країни 9. Ее оригинальный роскошный "зефирный" наряд нежно-розового оттенка вызвал настоящий ажиотаж в сети.