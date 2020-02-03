Серж Смолин представил коллекцию "Money" для бренда IDoL. в рамках Ukrainian Fashion Week FW20-21

Серж Смолин

Серж Смолин: «Все ожидали от меня костюмов, но их в коллекции всего три, и их я впервые показал на женской фигуре»

В рамках 46-ой Ukrainian Fashion Week украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил новую коллекцию FW’ 20-21. Создавая осенне-зимнюю линейку, Смолин вдохновился азиатской fashion-урбанистикой и трансформацией моды под влиянием восточного города XXI века. Коллекция получила название «Money», как символ взаимоотношений мировых экономик, в том числе борьбы американской и китайской. Линейка дизайнера транслирует то, как под влиянием этих факторов выглядит современный потребитель.

Коллекцию «Money» на подиуме представили не только модели-мужчины, но и девушки, ведь вещи Смолина уже давно пришлись по душе женщинам. Модели дефилировали в длинных шерстяных пальто, легких пуховиках из курточного нейлона, имитирующих мужские рубашки, жилетах, строгих костюмах и брюках, кардиганах, надетых поверх пальто.

Коллекция «Money» от Сержа Смолина для IDoL.

Автором идеи перфоманса выступил Серж Пайе, режиссёром – стилист Кирилл Савченко, а sound-дизайнером – композитор Kharaktic.

Гостями показа стали Ирина Данилевская, Алексей Гладушевский, Соня Забуга, Катя Кулик, Вадим Медведев, Натали Листопад, Рома Тимофеев, Алексей Нилов, Ольга Дашкиева, Ирина Мальцева, Андрей Черновол, Винсент Амурский, Людмила Лютина, Гюзель Насалик, Леся Благая, Мария Бурмака, Регина Вербицкая, Наталья Кинзерская, Даша Суворова, Елена Винярская, Вадим Яцун, Алекс Захарчук и многие другие.

Гости показа новой коллекции Сержа Смолина

Серж Смолин: «Все ожидали от меня костюмов, но их в линейке всего три. И их я впервые показал на женской фигуре, демонстрируя то, что сейчас уже женщины руководят миром, а мужчины становятся слабее. В этом сезоне я представил мобильность, трансформацию и удобство, которые для меня вышли на первый план. Я взял классическую рубашку, но подал ее как пуховик, а в классическом пальто отрезал рукава и спинку, превратив их в передники».

Коллекция подчеркнута яркими компрометирующими принтами S.Payet, выполненными на белых футболках. Все look-и выполнены в холодной гамме: черно-белой с применением хаки и денима. Среди материалов преобладают плотная камвольная шерсть, курточный нейлон и легчайшая болонья.

Дополняли образы IDoL. на подиуме модели из новой линейки New Balance и носки Feeelings, разработанные специально для показа в трех вариациях: с логотипом IDoL. в сочетании с классическими ромбами, с двухцветным орнаментом в ярких оттенках, а также с необычными, креативными принтами.

Подчеркивали аутентичность каждого look-а, представленного на показе IDoL., коллекция мужских аксессуаров «Сascade», эксклюзивно созданная брендом украшений ручной работы «VESNA accessories».

Фото: Владимир Ануфриев, Серж Базилик