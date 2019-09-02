Save the Planet: Серж Смолин представил эко-коллекцию сезона SS`20 для бренда IDoL.

Лана Кауфман в роли музы показа, travel-костюмы, эко-материалы, ресайклинг и cool-эффект в новой коллекции бренда Сержа Смолина IDoL. Линейка дизайнера, создана для мужчины, не оставляет равнодушными даже женщин. В рамках 45-ой Ukrainian Fashion Week украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил новую коллекцию сезона SS’20. Отправной точкой для коллекции стало стремление Смолина создавать экологичную и максимально безвредную для окружающей среды моду. Так, красной нитью через всю коллекцию проходит использование эко-материалов и тканей, полученных методом ресайклинга.

Показ бренда IDoL. (фото: Евгений Зинченко)

Основой коллекции стали travel-костюмы - универсальные, лёгкие, не требующие утюжки, комфортные по крою и пропорциям. На подиуме в новом сезоне бренд IDoL. демонстрировал укороченные куртки из эко-питона и фланели, свободные брюки-бананы и штаны-трубы, прекрасно завязывающиеся в силуэте с двубортными пиджаками. В коллекции также представлены модели из тканей, обладающих cool-эффектом. Благодаря этой технологии обладатель костюма IDoL. чувствует себя комфортно даже в знойный полдень.

Играя с цветовыми решениями, дизайнер придерживался строгой и холодной гаммы - универсальных черного, серого и синего. Но именно яркие акценты в виде красного, фиолетового и черно-белого футуристического принта задают настроение коллекции. Также Серж Смолин придал особое значение деталям, используя паты на пиджаках и застёжки на липучках, соединяя их с манжетами и высокими разрезами на брюках.

Для проведения показа дизайнер стилизовал свой brand-space под улочки Флоренции: уютные, концептуальные кофейни, цветочные лавки, бутики с парфюмами и итальянской косметикой для мужчин.

Показ бренда IDoL. (фото: Евгений Зинченко)

По сюжету театрализованного показа, модели-мужчины прогуливались по улицам Флоренции, пытаясь произвести впечатление на главную героиню перфоманса - художницу Лану Кауфман. Ведь именно в костюме IDoL Ее образ, наполненный женственностью, внутренней силой и харизмой, Серж Смолин ассоциирует с примером успешной женщины современности. Ее look дизайнер продумал в возвышенном сексуальном ключе. Лана предстала перед публикой в длинном темно-синем плаще из тончайшего муара с глубоким декольте и высоким разрезом сзади. Изгибы женской фигуры подчеркнул тугой бронзовый корсет, затянутый на талии.

Гостями показа стали Ирина Данилевская, Владимир Нечипорук, Вадим Медведев, Соня Забуга, Алексей Гладушевский, Марина Кинах, Артём Пивоваров, Полина Логунова, Роман Тимофеев, Катерина Кулик, Маша Якуш, Людмила Лютина, Оксана Андрущенко, Наталья Листопад, Анна Дубовик и другие.

Показ бренда IDoL. (фото: Евгений Зинченко)

Автором концепции перфоманса выступил Серж Пайе, режиссером - стилист Кирилл Савченко, а sound-дизайнером - композитор Kharaktic. Beauty-look-и для показа создавали визажисты и стилисты Yvision creative group и барберы UBM, используя косметику для мужчин от Barba Italiana.

Подчеркнули динамику коллекции, олицетворяющую стиль жизни современного мужчины в ритме мегаполиса, модели из новой линейки New Balance.

Легкость и романтику моделям придавали аксессуары: яркие принтованные платки и солнцезащитные очки от бутика KOS.

Показ завершился afterparty в 11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar, где собрались друзья бренда IDoL. Гости смогли в неформальной обстановке пообщаться с Сержем и послушать его DJ-set, сыгранный в четыре руки с DJ Anna Dubowick.