Самое трендовое платье лета, за которым гоняются все модницы мира

Каждый сезон появляются трендовые модные вещи, которые становятся впоследствии настоящим мастхэвом. К примеру, этим летом главным головным убором в мире моды стала габаритная шляпа Jacquemus. В мире сумок - сумка-пельмень Bottega Veneta. Сейчас известные топ-модели задают моду на платье Serita бренда Cult Gaia.

Летом 2020 года в мир моды на втором дыхании ворвался ранее популярный бренд Cult Gaia, основанный в 2012 году в Лос-Анджедесе. Бренд быстро приобрел известность благодаря своим эффектным аксессуарами, включая изысканную модель Cult Gaia Arc Bag. Краеугольным камнем бренда сумок и аксессуаров Cult Gaia является идея того, что хороший дизайн идет рука об руку с заботой об экологии, и что качественные модели, сопоставимые с произведениями искусства, незаменимы для эффектного классического гардероба. Однако выпускать коллекции женской одежды стал совсем недавно. Бренд эффектно ворвался на новый рынок с вязаным платьем Serita.

Самое трендовое платье сезона представляет собой топ на бретелях, который через узел под грудью переходит в узкую длинную юбку. Модель Кэндис Свейнпол выходила в нем на свою последнюю до пандемии красную дорожку, а Роми Стрейд объявила в этом платье о своей беременности.

Самое модное платье лета 2020 (фото: instagram.com)

Стоит отметить, что стоимость самого модного платья 2020 года достаточно высока в соотношении с себестоимостью изделия.

Напомним, что ранее мы писали о 5 самых модных вариантах летней обуви.