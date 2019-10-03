Само очарование: Меган Маркл блистает в белоснежном платье любимого фасона

Меган Маркл и принц Гарри завершили свой тур по ЮАР. Вчера герцоги Сассекские нанесли последние визиты, встретились с президентом ЮАР Сирилом Рамафосом и его супругой Номазизи Мтшошисе. В этот день герцогиня вновь поменяла несколько стильных нарядов. Сначала она блистала в платье оттенка хаки от американской марки Room 502, которое дополнила классическими лодочками черного цвета, а позже сменила его на белоснежное.

Меган Маркл на официальных встречах (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нельзя не заметить, что платье-рубашка – любимая вещь Маркл. В туре по Южной Африке они сыграли ключевую роль. Возможно, герцогиня так любит эти платья, так как они зрительно стройнят и помогают выглядеть достаточно торжественно при весьма простом и комфортном крое. Тем не менее ей удалось доказать, что благодаря различным цветам и аксессуарам они могут смотреться каждый раз свежо и по-новому. Подтверждение тому – образ в белом.

Белый наряд – весьма удачный выбор Меган (фото: instagram.com/sussexroyal)

Платье от TBD длиной середины икры, с подкатанными рукавами, тонким поясом и небольшим воротником сшито по классической для таких нарядов выкройке. Но оттенок сделал лук свежим, праздничным и невесомым. Дополнили платье туфли-лодочки бежевого оттенка, небольшой браслет на запястье и выгодная контрастная деталь: кораллового оттенка серьги в африканском стиле. Волосы были уложены мягкими волнами, а макияж выполнен в более ярких оттенках.

Платье-тренч – еще один любиый вид одежды Меган (фото: instagram.com/sussexroyal)

На встречу с президентом она также примерила платье-рубашку, или же скорее платье-тренч. Наряд от канадской марки House of Nonie бежевого оттенка она сочетала с изящными туфлями такого же цвета. Такой тотал-лук сегодня в тренде, так что герцогиня вновь попала в точку. Выглядеть нескучно ей помогла и смена прически. Волосы Меган убрали в слегка небрежный пучок на затылке с выпущенными у лица прядями.