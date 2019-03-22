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Сама сонячна і легка: зірка "Орла и Решки" показала стрункі ніжки на Карибах

Lite » Мода 22.03.2019 - 10:02
Сама сонячна і легка: зірка "Орла и Решки" показала стрункі ніжки на Карибах
Аліна Астровська

Астровська поділилася зворушливим спогадом

Аліна Астровська вирушила зі знімальною групою програми "Орел и Решка" на зйомки нового, вже третього, морського сезону. При цьому, судячи з геовідміток телеведучої, зйомки проходять на островах Антігуа і Барбуда в Карибському морі. Поки що відомо лише, що випуск з цих екзотичних місць фанати тревел-шоу зможуть побачити тільки в травні, тому не відомо, кому саме випав "орел", а кому "решка". Але поки що Аліна Астровська показала свій повітряний літній образ.

Так, на опублікованих в instagram фото телеведуча продемонструвала дуже елегантний літній образ. На ведучій – чорна сукня з відкритим плечем. До речі, плаття також відкриває спортивні ніжки Астровкой. Відомо, що телеведуча дуже стежить за собою. І тренується навіть під час зйомок нових програм.

Літній образ доповнюють солом'яний капелюшок, а також срібні босоніжки. Аліна зазначила, що купила їх в якомусь аеропорту.

Стильна Аліна Астровська

Аліна Астровська

Стильна Аліна Астровська на Карибах (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Також Аліна супроводжувала свій пост милим спогадом з дитинства:

"На питання: А де ти живеш дівчинка? Я відповідала: В будинку щастя на вулиці миру! ))) і це абсолютна правда! У місті Донецьку, на вулиці проспект Миру, є п'ятиповерхівка на якій в той час красувалося величезне слово "ЩАСТЯ" - назва меблевого магазину ) і над однією з букв було вікно спальні нашої квартири! Але мені здається, я так і живу, не змінюючи вулицю та будинок у своїй душі!" - пише Астровська

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нові фото:

  • Молодець! Так і треба за життя!
  • Шикарно виглядаєш! З таким девізом потрібно по життю йти!
  • Яка ви красуня! Люблю дивитися передачі з вашою участю.
  • Мені дуже Аліна подобається, жива і цікава.
  • Приголомшлива! Неймовірна! Всього Вам самого доброго і прекрасного!
  • Красотуля легка, грайлива і життєрадісна.
  • Яка ви красуня!
  • Ох ці ноги!
  • Всі, хто живуть в Донецьку, знають цей будинок, і який би магазин там не перебував, називають - будинок, в якому Щастя))) Аліна-землячка!! З Донецька з любов'ю!
  • Яка красивейша!

Сама сонячна і легка: зірка &quot;Орла и Решки&quot; показала стрункі ніжки на Карибах

Стильна Аліна Астровська на Карибах (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Зазначимо, раніше зірка "Орла и Решки" захопила романтичним образом у сукні в горошок.

Нагадаємо, до цього Астровська відверто зізналася, як ледь не втратила життя.

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Новини України Орел и РешкаАліна Астровськаведущая
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