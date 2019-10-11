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Сама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцю

Lite » Мода 11.10.2019 - 20:27
Сама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцю
Валентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)

22-річна модель взяла участь у новій зйомці

Валентина Сампайо сьогодні на слуху. Пару місяців назад 22-річна модель потрясла світ моди, ставши першою в історії трансгендерної моделлю, що підписала контракт з Victoria's Secret. Дівчина взяла участь у зйомках молодіжної лінії Pink. Ця подія стала справжнім проривом як для самої Валентини, яка стала своєрідним символом рівності моделей незалежно від їх статевої приналежності і сомосприйняття, так і для бренду, який зараз переживає не найкращі часи.

Як відомо, до цього марка навідріз відмовлялася запрошувати до роботи трансгендерів та моделей plus-size. Цей факт негативно вплинув на репутацію бренду, який тут же звинуватили в консерватизмі і небажанні підлаштовуватися під світові тенденції.

Сама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцюВалентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)

І хоча пройтися по подіуму відомого бренду в цьому році їй не доведеться – організатори Victoria's Secret скасували показ, кар'єра дівчини різко пішла в гору. Валентина стала співпрацювати з багатьма іншими компаніями і зніматися для глянцевих видань.

Днями французька версія відомого журналу ELLE представила новий випуск, обкладинку якого прикрасила Валентина. "Валентина Сампайо – на обкладинці журналу ELLE, який виходить на цьому тижні, транссексуальна супермодель, символ епохи", – написали представники видання на своїй сторінці в Instagram. Сама дівчина також встигла викласти обкладинку і подякувати всій команді.

Сама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцюСама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцюСама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцюВалентина для французького ELLE (фото: instagram.com/ellefr)

Для фотосесії Валентині підібрали вбрання, що максимально підкреслили її жіночність і красу. На обкладинці вона приміряла чорний комбінезон на одне плече, а в руках тримає чорний клатч. На інших фото вона приміряла масу інших стильних нарядів: широкі шовкові штани і яскраво-червоний светр Chanel, який доповнила помаранчева сумочка на ланцюжку; штани з принтом "гусяча лапка" та розкішна чорно-біла блузка в горох. Доповнили образи укладка-хвиля і макіяж в ніжних тонах. Образи зібрали масу захоплених відгуків від послідовувічав дівчини.

Сама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцю

Валентина любить жіночні вбрання (фото: instagram.com/valentts)

Нагадаємо, нещодавно бренд Victoria's Secret також представив нове обличчя, яким стала модель плюс сайз Алі Тейт-Катлер.

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