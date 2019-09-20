Сама элегантность: Ольга Фрейму покорила элегантным образом для путешествий

Ольга Фреймут предпочитает как для публичных выходов, так и для повседневных стильные образы, отдает предпочтение классике и обожает элегантность и лаконичность во всем. Ее поклонники восхищаются чувством вкуса ведущей,с удовольствием изучают ее луку и берут на вооружение идеи. Так, теледива опубликовала новые снимки, сделанные в салоне самолета. Даже в дороге звезде удается выглядеть элегантно.

Ольга предпочла надеть клетчатую удобную рубашку нежного пудрового цвета и повязала на голову шелковый черно-белый платок – трендовый аксессуар, который уже несколько сезонов не сдает своих позиций. Макияж – максимально естественный.

Ольга сообщила, что у нее выдалась плотная рабочая неделя. Еще вчера она была в Ивано-Франковске, а уже сегодня ее встречает Львов.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Такий насичений тиждень, такий важливий. Мільйони справ одночасно... Це і є життя", - подписала она фотосет из самолета.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Поклонники Ольги восхитились ее женственным повседневным образом, энергичностью и трудоспособностью, очем сообщили теледиве в комментариях под снимками.

Такая нежная

Яке тепле фото

Чарівна

Пані

Красотка

Умничка наша

Так элегантно и мило!

Хустинка супер!

Дуже класна

Такая милая

Очень красивая

Хустинка так надає вам жіночності. Дуже личить

Скриншот комментариев

В сториз Ольга опубликовала еще несколько снимков. На одном из них она позирует в джинсах и кроссовках, а на втором – в черной толстовке с белым принтом.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фрецмут поделилась своими размышлениями о любви и браке.