На рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлым

Наталья Водянова, которая часто путешествует по миру с рабочими поездками, отправилась в Италию на секретный проект, как сообщила она своим подписчикам в Instagram. В привычной манере она опубликовала массу фото с ироничными подписями. К примеру, заявила, что первым делом собирается поесть джелато, а затем показала ежедневник с забавной подписью: "Сумасшедшие идеи и другие гениальные вещи", поднос с итальянской классикой – сырами и помидорами…

Наталья отправилась в Италию (фото: instagram.com/natasupernova)

А после опубликовала фото, где позирует на рынке возле овощей. "Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки – никогда!", – написала Наталья.

Наталья в Италии на рынке (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники увидели в этом фото и подписи намек на детство Водяновой. Напомним, модель известна свое сказочной историей. Словно Золушка, Наталья с детства занималась тяжелой работой, а именно – продавала овощи на рынке и помогала маме, а после ее судьба сделала резкий поворот. Простая девочка стала моделью, получив к тому же в мужья лорда. Все эти события и вспомнили поклонники супермодели и филантропа:

Эта фотография напоминает момент из истории вашей жизни

От вас это так миииило

Какая милая ирония. Ваша теплая улыбка согревает даже через экран

А сами помните, как торговали?

А сами помните, как торговали? Именно об этом и пост. Здесь игра слов, игра антуража овощной лавки – история русской золушки, которая сделала себя сама. Браво Наталье за такую милую самоиронию!

Самая красивая, самая искренняя девушка в мире моды! Наталья, Вы прелесть.

Скорее благородство и естественность прекрасны и смотрятся даже среди обычных овощей



Скриншты комментариев под фото Натальи (instagram.com/natasupernova)

Одета Наталья, к слову, как всегда стильно. Она выбрала длинную юбку с полосатым принтом, песочного оттенка объемный свитер с разрезами по бокам и поясом на талии, которые дополнила черными ботинками на низком ходу и сумочкой Louis Vuitton на ремне. К слову, этот аксессуар весьма взволновал некоторых фолловеров, которые поспешили подчеркнуть, что девушка из деревни с такой сумочкой не ходит.

Водянова любит самоиронию (фото: instagram.com/natasupernova)