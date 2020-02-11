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Розовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном наряде

Lite » Мода 11.02.2020 - 22:27
Розовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном наряде
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель просто ослепительна!

Алессандра Амбросио – частая гостья светских ивентов. И афтепати церемонии награждения премии «Оскар» – вечеринку Vanity Fair – она также посетила. Причем подготовилась тщательно, собрав всех любимых бьюти-мастеров и обратившись к любимому бренду. Результат превзошел все ожидания!

Розовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном нарядеРозовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном наряде

Модель в "конфетном" образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На красной дорожке Амбросио появилась в роскошном ярко-розовом платье от Armani с лифом и эффектным черным бантом сзади. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, бриллиантовое колье и изысканная укладка волна. Макияж ей сделали с выразительными стрелками и бледно-розовыми губами. Весь образ экс-«ангела» Victoria’s Secret получился стильным и ярким, одним из лучших на красной дорожке.

Розовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном нарядеРозовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном наряде

Алессандра просто взорвала сеть! (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала несколько фото с мероприятия, вызвав волну восхищений в сети. «Вау», «роскошная», «первая», «супер», «шикарная» – пишут ей фолловеры. Многие отметили роскошную стройную фигуру 38-летней модели, которая с годами, кажется, становится только более соблазнительной.

Розовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном нарядеРозовая мечта: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в эффектном нарядеАлессандра Амбросио умеет выбирать наряды!(фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, хотя модель и трудится над ней в спортзале, как-то она призналась, что главным секретом своей стройности считает неусидчивый характер и любовь к движению. Алессандра, которая буквально выросла на бразильских пляжах, не может жить без океана, серфинга, баскетбола и пробежек. А при поездках старается выбирать отели с комфортными спортзалами. В перерывах между светскими событиями она с удовольствием посещает тренажерные залы и занятия по пилатесу. Это к тому же отличный способ отключиться от проблем и перенести внимание на тело. Интересно, что к подобному ритму она уже постепенно приучает и детей: дочь Аню Луизу и сына Ноа.

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