Джоан Смоллс прикрыла пышный бюст лишь двумя "ракушками" на вечеринке Vanity Fair

Джоан Смоллс (фото: instagram.com/joansmalls)

Красотка соблюла негласное правило вечеринки Vanity Fair

Церемония Оскар-2020 и вечеринка по случаю ее завершения еще долго будут на слуху. Одно из самых ожидаемых событий года собрало сотни селебритис, которые несколько месяцев готовились для эффектного выхода на красную дорожку. Напомним, что журнал Vanity Fair ежегодно организовывает громкое афтепати по итогам Оскара-2020. Это сама масштабная вечеринка со своим пикантным негласным правилом. Звезды знают, что на афтепати Vanity Fair желательно одеться как можно более ярко и “голо”. И хотя не все именитые красотки спешат выполнить это “требование”, некоторые делают это удовольствием.

Среди гостей вечера была также американская топ-модель Джоан Смоллс. 31-летняя горячая красотка выбрала один из самых “жарких” нарядов вечеринки Оскара-2020 и заслуженно попала в “стильные топы”. По откровенности образа с Джоан было сложно соперничать.

Джоан Смоллс в смелом платье Schiaparelli (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Топ-модель выбрала необычное коктейльное платье от бренда Schiaparelli, который славится оригинальным кроем и смелостью фактур. Ассиметричное платье нежного бирюзового и голубого оттенков выгодно подчеркивало осиную талию модели. Однако вовсе не прикрывало зону декольте! Шикарный бюст красотки прикрывали лишь две небольших пластины, обильно декорированные блестками и стразами.

Смелый образ Смоллс дополняли серебряные босоножки на экстремально высоком каблуке. А также украшения в виде бриллиантовых сережек. Волнистые волосы Джоан собрала на одну сторону. И вуаля - откровенный и очень игривый образ готов!

Яркая Смоллс (скриншоты поста: instagram.com/joansmalls)

Не забыла красотка поделиться впечатлениями от посещения звездной вечеринки.

“Всегда чувствую себя счастливчиком, находясь в комнате, наполненной талантом и вдохновением. Vanity Fair, спасибо за то, что приняли меня”, - лаконично пишет Соллс.

Напомним, ранее стало известно, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт "тайно" встретились на одной из вечеринок после Оскара-2020. Одну из громких афтепати организовал американский писатель Гай Озери.