Роскошная украиночка: Лилия Ребрик покорила появлением в необычной вышиванке из крапивы

Лилия Ребрик ни разу не повторила ни один из образов для утреннего эфира программы "Ранок з Україною" на канале "Україна". Разнообразию аутфитов теледивы можно только позавидовать! Она постоянно приятно удивляет поклонников эффектными луками, которые охотно демонстрирует с экрана. Лилия не скрывает, что обожает вышиванки и наряды в этно стиле. Как-то она даже заявила, что четверг негласно считается в студии программы днем вышиванок, поэтому ведущих можно увидеть в аутентичной одежде. Именно поэтому звезда появилась в утреннем эфире в эффектном оргинальном образе. Яркими фото она поделилась в InstaStories.

Лилия выбрала оригинальную пурпурную блузку-вышиванку из крапивы с прозрачными рукавами из натурального шелка на запах от украинского дизайнера Оксаны Полонец. Она дополнила этно-образ юбкой розово-лилового цвета и ассиметричного кроя с вышитым нижним подолом. В качестве обуви – классические лодочки лавандового цвета.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Из аксессуаров – пурпурные небольшие серьги. Макияж выполнен в нейтральных оттенках. Прическа – гладко уложенные волосы.

Соведущий Лилии, шоумен Анатолий Анатолич также облачился в вышиванку, но отдал предпочтение классическому варианту и дополнил ее джинсами.

Фото: Лилия Ребрик с Анатолием Анатоличем и группой KAZKA (instagram.com/ranok_ua)

Напомним, что недавно Лилия Ребрик отпраздновала вместе с мужем Андреем Диким годовщину свадьбы. Пара встретила знаковую дату в поезде. Звезда не удержалась и поделилась архивными семейными снимками, а также воспоминаниями об этом светлом дне.

Ранее Лилия Ребрик очаровала "хищним" образом в платье с анималистическим трендовым принтом.